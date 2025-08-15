STUTTGART (ALEMANIA). 16/08/2025.- Lista de horarios y canales TV de diferentes países del mundo para ver el partido entre Stuttgart y Bayern Múnich este sábado 16 de agosto por la final de la Supercopa de Alemania 2025. Foto de Alexandra BEIER para AFP
STUTTGART (ALEMANIA). 16/08/2025.- Lista de horarios y canales TV de diferentes países del mundo para ver el partido entre Stuttgart y Bayern Múnich este sábado 16 de agosto por la final de la Supercopa de Alemania 2025. Foto de Alexandra BEIER para AFP
Noé Yactayo

El Bayern Múnich de Luis Díaz, Felipe Chávez y Harry Kane afronta su primer gran reto de la temporada: la final de la Supercopa de Alemania 2025. El actual campeón de la Bundesliga se enfrentará al Stuttgart, monarca vigente de la Copa Alemana (DFB-Pokal), este sábado 16 de agosto en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, Baden-Wurtemberg. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la que necesitas saber para seguir el cotejo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Tras imponerse en la pretemporada al Olympique de Lyon (2-1), Tottenham (4-0) y Grasshopper (2-1), los bávaros llegan motivados y listos para luchar por el primer trofeo oficial del curso.

En estos amistosos, el técnico Vincent Kompany aprovechó para dar minutos a jóvenes talentos de la filial muniquesa como Lennart Karl, Jonah Kusi-Asare y el peruano Felipe Chávez, jugador que cuenta con el apoyo interno de su compatriota Claudio Pizarro, leyenda del Bayern.

Uno de los grandes atractivos de la final será ver al recién fichado Luis Díaz, quien se ha adaptado de forma acelerada al equipo y ya muestra una gran conexión con figuras como Harry Kane y Michael Olise. Su incorporación cobra aún más relevancia tras la baja por lesión de Jamal Musiala y la eminente salida de Kingsley Coman con destino al Al-Nassr.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Stuttgart vs. Bayern Múnich por la Supercopa de Alemania 2025?

El duelo entre Bayern Múnich y Stuttgart se transmite por el canal ESPN 2 y el servicio streaming Disney Plus Premium en los países de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

En México, se televisa en SKY Sports y SKY Plus, mientras que en los Estados Unidos se verá a través de ESPN Plus y ESPN App.

En España, la cobertura del Bayern-Stuttgart se verá en vivo, en directo y online por las pantallas de DAZN.

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México12:30SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica12:30por confirmar
El Salvador12:30por confirmar
Nicaragua12:30por confirmar
Guatemala12:30por confirmar
Honduras12:30por confirmar
Colombia13:30ESPN y Disney+ Premium
Ecuador13:30por confirmar
Panamá13:30por confirmar
Perú13:30ESPN y Disney+ Premium
Venezuela14:30ESPN y Disney+ Premium
Chile14:30ESPN y Disney+ Premium
Estados Unidos3:30 pm ET / 12:30 pm PTESPN+ y ESPN App
Bolivia14:30ESPN y Disney+ Premium
Argentina15:30ESPN y Disney+ Premium
Uruguay15:30ESPN y Disney+ Premium
Paraguay15:30ESPN y Disney+ Premium
España20:30DAZN
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

