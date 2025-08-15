El Bayern Múnich de Luis Díaz, Felipe Chávez y Harry Kane afronta su primer gran reto de la temporada: la final de la Supercopa de Alemania 2025. El actual campeón de la Bundesliga se enfrentará al Stuttgart, monarca vigente de la Copa Alemana (DFB-Pokal), este sábado 16 de agosto en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, Baden-Wurtemberg. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la que necesitas saber para seguir el cotejo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Tras imponerse en la pretemporada al Olympique de Lyon (2-1), Tottenham (4-0) y Grasshopper (2-1), los bávaros llegan motivados y listos para luchar por el primer trofeo oficial del curso.

En estos amistosos, el técnico Vincent Kompany aprovechó para dar minutos a jóvenes talentos de la filial muniquesa como Lennart Karl, Jonah Kusi-Asare y el peruano Felipe Chávez, jugador que cuenta con el apoyo interno de su compatriota Claudio Pizarro, leyenda del Bayern.

Uno de los grandes atractivos de la final será ver al recién fichado Luis Díaz, quien se ha adaptado de forma acelerada al equipo y ya muestra una gran conexión con figuras como Harry Kane y Michael Olise. Su incorporación cobra aún más relevancia tras la baja por lesión de Jamal Musiala y la eminente salida de Kingsley Coman con destino al Al-Nassr.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Stuttgart vs. Bayern Múnich por la Supercopa de Alemania 2025?

El duelo entre Bayern Múnich y Stuttgart se transmite por el canal ESPN 2 y el servicio streaming Disney Plus Premium en los países de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

En México, se televisa en SKY Sports y SKY Plus, mientras que en los Estados Unidos se verá a través de ESPN Plus y ESPN App.

En España, la cobertura del Bayern-Stuttgart se verá en vivo, en directo y online por las pantallas de DAZN.

Países Horarios Canales TV / Streaming México 12:30 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 12:30 por confirmar El Salvador 12:30 por confirmar Nicaragua 12:30 por confirmar Guatemala 12:30 por confirmar Honduras 12:30 por confirmar Colombia 13:30 ESPN y Disney+ Premium Ecuador 13:30 por confirmar Panamá 13:30 por confirmar Perú 13:30 ESPN y Disney+ Premium Venezuela 14:30 ESPN y Disney+ Premium Chile 14:30 ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos 3:30 pm ET / 12:30 pm PT ESPN+ y ESPN App Bolivia 14:30 ESPN y Disney+ Premium Argentina 15:30 ESPN y Disney+ Premium Uruguay 15:30 ESPN y Disney+ Premium Paraguay 15:30 ESPN y Disney+ Premium España 20:30 DAZN