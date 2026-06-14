La Fecha 1 del Grupo B de la Copa Mundial FIFA 2026 nos permitirá ver el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina en el BMO Field de Toronto este viernes 12 de junio. El encuentro promete muchas emociones. Debido a ello, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

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Tras clasificarse para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 a través de la repesca europea, Suecia dará inicio a su campaña en el Grupo F contra Túnez este domingo 14 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, México. Las Águilas de Cartago estarán decididas a empezar con buen pie tras no haber logrado superar la fase de grupos en Catar 2022. Por su parte, este es el primer partido inaugural de Den Svenska Muren en un Mundial desde Rusia 2018, donde comenzó con una victoria por 1-0 sobre la República de Corea. A continuación, te detallamos a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido Suecia vs. Túnez EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial 2026, según el país en el que te encuentres.

¿A qué hora ver EN VIVO Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Suecia vs. Túnez por la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 14 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

Puerto Rico: 10:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

España: 4:00 am del día siguiente

¿Qué canal transmite EN VIVO Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026?

Este domingo 14 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Suecia vs. Túnez por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter

Costa Rica: FOX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador y FOX

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua y FOX