Por los 16avos de final del Mundial 2026, Suiza y Argelia se enfrentarán en el Estadio BC Place Vancouver este jueves 2 de julio. Como el partido es imperdible, aquí te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Suiza vs. Argelia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026 este jueves 2 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:00 pm

Estados Unidos (CT): 10:00 pm

Estados Unidos (MT): 9:00 pm

Estados Unidos (PT): 8:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

España: 5:00 am del viernes 3 de julio

Puerto Rico: 11:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Costa Rica: 9:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Argentina: 12:00 am del viernes 3 de julio

Brasil (Brasilia): 12:00 am del viernes 3 de julio

Uruguay: 12:00 am del viernes 3 de julio

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 12:00 am del viernes 3 de julio

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Suiza vs. Argelia?

El Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 2 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes