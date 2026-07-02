Por los 16avos de final del Mundial 2026, Suiza y Argelia se enfrentarán en el Estadio BC Place Vancouver este jueves 2 de julio. Como el partido es imperdible, aquí te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Suiza vs. Argelia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026 este jueves 2 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 11:00 pm
- Estados Unidos (CT): 10:00 pm
- Estados Unidos (MT): 9:00 pm
- Estados Unidos (PT): 8:00 pm
- México (CDMX): 9:00 pm
- España: 5:00 am del viernes 3 de julio
- Puerto Rico: 11:00 pm
- Panamá: 10:00 pm
- Costa Rica: 9:00 pm
- República Dominicana: 11:00 pm
- El Salvador: 9:00 pm
- Guatemala: 9:00 pm
- Honduras: 9:00 pm
- Nicaragua: 9:00 pm
- Argentina: 12:00 am del viernes 3 de julio
- Brasil (Brasilia): 12:00 am del viernes 3 de julio
- Uruguay: 12:00 am del viernes 3 de julio
- Chile (Santiago): 11:00 pm
- Paraguay: 12:00 am del viernes 3 de julio
- Bolivia: 11:00 pm
- Venezuela: 11:00 pm
- Ecuador: 10:00 pm
- Perú: 10:00 pm
- Colombia: 10:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Suiza vs. Argelia?
El Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 2 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes