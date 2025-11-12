Surinam sueña despierto. A solo un paso de alcanzar el primer Mundial de su historia, la selección caribeña vive días de ilusión y esperanza. Todo depende de sí misma: una victoria más podría sellar la hazaña que durante décadas pareció inalcanzable. Este jueves 13 de noviembre, el estadio Franklin Essed de Paramaribo se vestirá de fiesta para recibir a El Salvador, en un duelo decisivo por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf 2025. El partido comenzará a las 19:00 hora local (16:00 en San Salvador; 5 p. m. ET / 2 p. m. PT) , con todo un país latiendo al ritmo del apoyo a los Leones de la Selva.

¿Quieres saber en qué canal transmitirán el partido? Aquí te contamos cuáles son los canales y servicios de streaming que ofrecerán la cobertura.

En Surinam, el cotejo será televisado por SCCN, STVS y QN-Sports, mientras que en El Salvador se verá en señal abierta por el Canal 4 y Azteca Deportes. Por otro lado, en los Estados Unidos y Puerto Rico se transmite en diversos canales y plataformas online como Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, NAICOM, CBS Sports Network y Universo.

Azteca Deportes realizará una cobertura exclusiva del partido Surinam vs. El Salvador en México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y República Dominicana.

En el resto de países del mundo se verá vía Concacaf Go en YouTube.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Surinam vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 5 p.m. ET / 2 p.m. PT Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, CBS Sports Network y Universo Surinam 19:00 SCCN, STVS y QN-Sports Guatemala 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go México 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go El Salvador 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Costa Rica 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Honduras 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Nicaragua 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Perú 17:00 Concacaf Go y VPN Colombia 17:00 Concacaf Go y VPN Ecuador 17:00 Concacaf Go y VPN Panamá 17:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Canadá 17:00 Concacaf Go y VPN Cuba 17:00 Concacaf Go y VPN República Dominicana 18:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Puerto Rico 18:00 NAICOM, Universo, CBS Sports Network Venezuela 18:00 Concacaf Go y VPN Bolivia 18:00 Concacaf Go y VPN Argentina 19:00 Concacaf Go y VPN Chile 19:00 Concacaf Go y VPN Uruguay 19:00 Concacaf Go y VPN Paraguay 19:00 Concacaf Go y VPN