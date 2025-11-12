PARAMARIBO (SURINAM), 13/11/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Surinam y El Salvador este jueves 13 de noviembre por la jornada 5 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
Surinam sueña despierto. A solo un paso de alcanzar el primer Mundial de su historia, la selección caribeña vive días de ilusión y esperanza. Todo depende de sí misma: una victoria más podría sellar la hazaña que durante décadas pareció inalcanzable. Este jueves 13 de noviembre, el estadio Franklin Essed de Paramaribo se vestirá de fiesta para recibir a El Salvador, en un duelo decisivo por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf 2025. El partido comenzará a las 19:00 hora local (16:00 en San Salvador; 5 p. m. ET / 2 p. m. PT), con todo un país latiendo al ritmo del apoyo a los Leones de la Selva.

¿Quieres saber en qué canal transmitirán el partido? Aquí te contamos cuáles son los canales y servicios de streaming que ofrecerán la cobertura.

En Surinam, el cotejo será televisado por SCCN, STVS y QN-Sports, mientras que en El Salvador se verá en señal abierta por el Canal 4 y Azteca Deportes. Por otro lado, en los Estados Unidos y Puerto Rico se transmite en diversos canales y plataformas online como Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, NAICOM, CBS Sports Network y Universo.

Azteca Deportes realizará una cobertura exclusiva del partido Surinam vs. El Salvador en México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y República Dominicana.

En el resto de países del mundo se verá vía Concacaf Go en YouTube.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Surinam vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos5 p.m. ET / 2 p.m. PTParamount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, CBS Sports Network y Universo
Surinam19:00SCCN, STVS y QN-Sports
Guatemala16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
México16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
El Salvador16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Costa Rica16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Honduras16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Nicaragua16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Perú17:00Concacaf Go y VPN
Colombia17:00Concacaf Go y VPN
Ecuador17:00Concacaf Go y VPN
Panamá17:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Canadá17:00Concacaf Go y VPN
Cuba17:00Concacaf Go y VPN
República Dominicana18:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Puerto Rico18:00NAICOM, Universo, CBS Sports Network
Venezuela18:00Concacaf Go y VPN
Bolivia18:00Concacaf Go y VPN
Argentina19:00Concacaf Go y VPN
Chile19:00Concacaf Go y VPN
Uruguay19:00Concacaf Go y VPN
Paraguay19:00Concacaf Go y VPN
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

