Surinam sueña despierto. A solo un paso de alcanzar el primer Mundial de su historia, la selección caribeña vive días de ilusión y esperanza. Todo depende de sí misma: una victoria más podría sellar la hazaña que durante décadas pareció inalcanzable. Este jueves 13 de noviembre, el estadio Franklin Essed de Paramaribo se vestirá de fiesta para recibir a El Salvador, en un duelo decisivo por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf 2025. El partido comenzará a las 19:00 hora local (16:00 en San Salvador; 5 p. m. ET / 2 p. m. PT), con todo un país latiendo al ritmo del apoyo a los Leones de la Selva.
¿Quieres saber en qué canal transmitirán el partido? Aquí te contamos cuáles son los canales y servicios de streaming que ofrecerán la cobertura.
En Surinam, el cotejo será televisado por SCCN, STVS y QN-Sports, mientras que en El Salvador se verá en señal abierta por el Canal 4 y Azteca Deportes. Por otro lado, en los Estados Unidos y Puerto Rico se transmite en diversos canales y plataformas online como Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, NAICOM, CBS Sports Network y Universo.
Azteca Deportes realizará una cobertura exclusiva del partido Surinam vs. El Salvador en México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y República Dominicana.
En el resto de países del mundo se verá vía Concacaf Go en YouTube.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Surinam vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2025?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|5 p.m. ET / 2 p.m. PT
|Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, CBS Sports Network y Universo
|Surinam
|19:00
|SCCN, STVS y QN-Sports
|Guatemala
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|México
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|El Salvador
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Costa Rica
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Honduras
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Nicaragua
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Perú
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|Colombia
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|Ecuador
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|Panamá
|17:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Canadá
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|Cuba
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|República Dominicana
|18:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Puerto Rico
|18:00
|NAICOM, Universo, CBS Sports Network
|Venezuela
|18:00
|Concacaf Go y VPN
|Bolivia
|18:00
|Concacaf Go y VPN
|Argentina
|19:00
|Concacaf Go y VPN
|Chile
|19:00
|Concacaf Go y VPN
|Uruguay
|19:00
|Concacaf Go y VPN
|Paraguay
|19:00
|Concacaf Go y VPN