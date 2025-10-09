La tercera ronda de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 llega a un punto decisivo con el enfrentamiento entre Surinam vs. Guatemala, partido correspondiente a la jornada 3 que se jugará el viernes 10 de octubre en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo a partir de las 17:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos (ET). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego entre los surinameses y Los Chapines? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Este duelo toma una relevancia crucial para las aspiraciones de ambas selecciones en el Grupo A. Surinam llega con la moral alta, ocupando inesperadamente el liderato de su grupo, y buscará reafirmar su excelente posición y el crecimiento de su fútbol. Por otro lado, la Selección de Guatemala se encuentra en una situación complicada, ubicada en el último lugar del grupo tras no conseguir los resultados esperados en sus dos primeros partidos.

La escuadra chapina necesita imperiosamente un triunfo como visitante para no comprometer seriamente sus posibilidades de clasificación. En su debut en casa, Guatemala sufrió un duro revés al caer por la mínima ante El Salvador, complicando su inicio en esta ronda final por lo que este encuentro representa una oportunidad clave de sumar puntos vitales fuera de casa y mantener vivo el sueño de clasificar por primera vez a un Mundial.

Para la A-Selektie, el encuentro significa aprovechar la localía y la presión de un estadio con boletos agotados, un factor que impulsará a su selección. Los resultados de esta fecha de las Eliminatorias CONCACAF 2026 serán determinantes, ya que pueden marcar el rumbo final de la clasificación en esta llave.

Surinam viene de derrotar 2-1 a El Salvador en la jornada anterior de las Eliminatorias CONCACAF 2026 y actualmente lideran el Grupo A con 4 puntos. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook

¿A qué hora juega Surinam vs. Guatemala EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Chivas de Surinam vs. Guatemala EN VIVO este viernes 10 de octubre a partir de las 5:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 2:00 p.m. Tiempo del Pacífico , en lo que será uno de los partidos más atractivos de la Ronda Final del Grupo A de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 5:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 4:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 3:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 2:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Guatemala no ha conseguido los resultados que esperaba en los primeros dos partidos de esta etapa. En su debut en casa, la escuadra chapina recibió un duro golpe al perder por la mínima en contra de El Salvador. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook

¿Qué canal transmite Surinam vs. Guatemala EN VIVO desde USA?

Este viernes 10 de octubre de 2025 se podrá ver el partido Surinam vs. Guatemala, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será a través de UNIVERSO, mientras que en streaming va a través de Paramount+, fuboTV y Amazon Prime Video.

Estas son las opciones oficiales para seguir el juego Surinam-Guatemala minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Surinam vs. Guatemala: hora, TV y dónde ver

Fecha: Viernes, 10 de octubre de 2025

Viernes, 10 de octubre de 2025 Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium

Dr. Franklin Essed Stadium Horario: 5:00 p.m. Tiempo del Este

5:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: UNIVERSO

UNIVERSO Streaming: Paramount+, fuboTV y Amazon Prime Video