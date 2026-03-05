¡El diamante está listo para el debut del campeón! Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Team USA vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026, prepárate para una noche histórica este viernes 6 de marzo desde el Daikin Park de Houston, Texas. La selección de Estados Unidos, capitaneada por el gigante Aaron Judge y repleta de estrellas MVP, inicia su camino en el Grupo B con la misión de recuperar el trono mundial frente a una escuadra brasileña que busca dar la gran sorpresa del torneo. Para nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, el play-ball está programado en horario estelar, y podrás disfrutar de toda la acción en vivo tanto por televisión como streaming con narraciones en inglés y español para que no te pierdas ni un solo cuadrangular desde tu celular o tablet. Este duelo es apenas el comienzo de una fase de grupos electrizante donde el “Dream Team” también chocará contra México y Gran Bretaña buscando su pase a las finales en Miami. ¡Apoya a tus favoritos y sigue cada entrada de este choque de titanes que promete paralizar a los fanáticos del béisbol en todo el país!

Fecha, hora y estadio del partido Team USA vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El juego entre las novenas de Team USA y Brasil por la Ronda 1 del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol está programado para el viernes 6 de marzo de 2026 como parte oficial del calendario del prestigioso torneo pelotero. De acuerdo con la información confirmada por el comité organizador y medios especializados, el encuentro inicia en el Daikin Park de Houston, Texas, a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos (ET), es decir, a las 22:00 horas de Brasilia .

Dónde y a qué hora ver Team USA vs. Brasil EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TV y Online

La gran pregunta del aficionado estadounidense y brasileño es cómo seguir este juego de pelota sin perderse ni un solo instante de la acción en el diamante. Según la guía de transmisión del torneo y reportes especializados, el duelo se podrá ver en varios formatos:

Plataforma / Canal Tipo País donde aplica Cómo lo transmite Hora local del partido* FOX Deportes TV de paga Estados Unidos Transmisión en vivo en español del juego Team USA vs. Brasil. 20:00 ET (Nueva York, Miami) DirecTV Stream / SlingTV Streaming OTT Estados Unidos Paquetes con FOX Deportes y/o ESPN Deportes para ver el juego online, según plan contratado. 20:00 ET Canales deportivos locales (cable) TV de paga Brasil Algunos operadores replican la señal internacional (ESPN) en sus parrillas; la disponibilidad depende del cableoperador. 18:00 hora de Bogotá (mismo huso que ET para este periodo) / 19:00 hora de San Juan

FOX Deportes (Estados Unidos): canal en español de la familia Fox Sports que emite juegos de exhibición y todos los partidos del Clásico Mundial en territorio estadounidense.

Fubo (Estados Unidos): servicio de streaming que incluye FOX Deportes y ofrece prueba gratuita para nuevos usuarios, lo que permite ver el juego sin costo inicial si te registras desde un país donde esté disponible.

ESPN / Disney Plus y 1 Baseball Network (streaming): el partido figura en la plataforma Disney Plus Premium como evento en vivo del viernes 6 de marzo, accesible mediante suscripción digital. También se podrá disfrutar a través de la plataforma 1 Baseball Network.