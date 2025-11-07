El duelo entre Tigres UANL y Atlético de San Luis se jugará este sábado 8 de noviembre de 2025 en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, como parte de la Jornada 17 del Apertura del torneo de la Liga MX. Más adelante te decimos a qué hora es en México y EE.UU., y por qué es un partido clave rumbo a la Liguilla.
¿A qué hora juegan Tigres UANL vs. Atlético San Luis?
- México (Centro): 17:00 horas.
- Estados Unidos (Este): 18:00 horas ET.
- Estados Unidos (Pacífico): 15:00 horas PT.
¿Qué canales transmiten Tigres UANL vs. Atlético San Luis EN VIVO?
En México:
- Televisión: Azteca 7
- Streaming: Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network
En Estados Unidos:
- Televisión: FOX Deportes, Universo, Estrella TV
- Streaming: FUBO Sports, Peacock
Tigres UANL vs. Atlético San Luis: así llegan al partido
Tigres llega con aspiraciones de escalar posiciones en la tabla general de la Liga MX y cerrar la fase regular con buen rendimiento.
En cambio, Atlético de San Luis todavía tiene una oportunidad para colarse al Play-In, por lo que el partido no será sencillo. Ambos equipos tienen mucho en juego este sábado.