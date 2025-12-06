NUEVO LEÓN (MÉXICO), 06/12/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Tigres UANL y Cruz Azul este sábado 6 de diciembre por la vuelta de las semifinales de la Liguilla MX del Toreno Apertura 2025. FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP
NUEVO LEÓN (MÉXICO), 06/12/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Tigres UANL y Cruz Azul este sábado 6 de diciembre por la vuelta de las semifinales de la Liguilla MX del Toreno Apertura 2025. FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP
/ CARL DE SOUZA
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La serie entre Tigres de la UANL y Cruz Azul por la vuelta de la Liguilla MX 2025 llega a su capítulo decisivo este sábado 6 de diciembre, a partir de las 21:10 del Tiempo de Centro (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT), con un guion que favorece ligeramente a los regiomontanos. El 1-1 de la ida, con Ángel Correa como protagonista en el marcador, dejó a los felinos en una posición privilegiada: un empate en el global les basta para acceder a la final gracias a su mejor desempeño en la fase regular. Cruz Azul, en cambio, está forzado a ganar en uno de los estadios más complejos del país.​

¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

En México, el encuentro entre Tigres de la UANL y Cruz Azul se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Tigres de la UNAL vs. Cruz Azul y podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Tigres UANL vs. Cruz Azul por semifinal de Liguilla MX 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México21:10Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App
Estados Unidos10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PTUnivisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX
Costa Rica21:10TUDN y ViX Plus
El Salvador21:10TUDN y ViX Plus
Nicaragua21:10TUDN y ViX Plus
Guatemala21:10TUDN y ViX Plus
Honduras21:10TUDN y ViX Plus
Panamá22:10TUDN y ViX Plus
Rep. Dominicana23:10TUDN y ViX Plus
Puerto Rico23:10ViX Plus
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC