La serie entre Tigres de la UANL y Cruz Azul por la vuelta de la Liguilla MX 2025 llega a su capítulo decisivo este sábado 6 de diciembre, a partir de las 21:10 del Tiempo de Centro (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) , con un guion que favorece ligeramente a los regiomontanos. El 1-1 de la ida, con Ángel Correa como protagonista en el marcador, dejó a los felinos en una posición privilegiada: un empate en el global les basta para acceder a la final gracias a su mejor desempeño en la fase regular. Cruz Azul, en cambio, está forzado a ganar en uno de los estadios más complejos del país.​

¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

En México, el encuentro entre Tigres de la UANL y Cruz Azul se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Tigres de la UNAL vs. Cruz Azul y podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Tigres UANL vs. Cruz Azul por semifinal de Liguilla MX 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 21:10 Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App Estados Unidos 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT Univisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX Costa Rica 21:10 TUDN y ViX Plus El Salvador 21:10 TUDN y ViX Plus Nicaragua 21:10 TUDN y ViX Plus Guatemala 21:10 TUDN y ViX Plus Honduras 21:10 TUDN y ViX Plus Panamá 22:10 TUDN y ViX Plus Rep. Dominicana 23:10 TUDN y ViX Plus Puerto Rico 23:10 ViX Plus