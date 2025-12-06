La serie entre Tigres de la UANL y Cruz Azul por la vuelta de la Liguilla MX 2025 llega a su capítulo decisivo este sábado 6 de diciembre, a partir de las 21:10 del Tiempo de Centro (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT), con un guion que favorece ligeramente a los regiomontanos. El 1-1 de la ida, con Ángel Correa como protagonista en el marcador, dejó a los felinos en una posición privilegiada: un empate en el global les basta para acceder a la final gracias a su mejor desempeño en la fase regular. Cruz Azul, en cambio, está forzado a ganar en uno de los estadios más complejos del país.
¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.
En México, el encuentro entre Tigres de la UANL y Cruz Azul se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).
Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).
Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).
TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Tigres de la UNAL vs. Cruz Azul y podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.
Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Tigres UANL vs. Cruz Azul por semifinal de Liguilla MX 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|México
|21:10
|Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App
|Estados Unidos
|10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT
|Univisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX
|Costa Rica
|21:10
|TUDN y ViX Plus
|El Salvador
|21:10
|TUDN y ViX Plus
|Nicaragua
|21:10
|TUDN y ViX Plus
|Guatemala
|21:10
|TUDN y ViX Plus
|Honduras
|21:10
|TUDN y ViX Plus
|Panamá
|22:10
|TUDN y ViX Plus
|Rep. Dominicana
|23:10
|TUDN y ViX Plus
|Puerto Rico
|23:10
|ViX Plus