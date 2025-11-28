Por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025, Tigres UANL y Xolos de Tijuana protagonizarán un partido de pronóstico reservado en el Estadio Universitario de la UANL. ¿Cuándo? Pues este sábado 29 de noviembre, y tú no te lo puedes perder. Tienes que mirar el partido EN VIVO y EN DIRECTO. Es por eso que elaboré esta nota. Aquí te voy a indicar a qué hora jugarán ambas escuadras y qué canal transmitirá el compromiso. ¡Aprovecha!

El Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por la Liguilla MX 2025 promete ser un partido con muchas emociones. (Foto: Guillermo Arias / AFP) / GUILLERMO ARIAS

A raíz de haber obtenido un importante triunfo (3-0) en la ida, Tijuana llega al nuevo duelo frente a Tigres con la moral a tope, pues tiene una ventaja considerable. Pero también hay que decir que ‘los Felinos’ sueñan con la remontada y, por ende, se esforzarán al máximo para conseguirla. Sin duda, se viene un gran encuentro.

Xolos de Tijuana espera celebrar una nueva victoria frente a Tigres UANL. (Foto: Guillermo Arias / AFP) / GUILLERMO ARIAS

¿A qué hora ver EN VIVO el Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por la Liguilla MX 2025 este sábado 29 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 9:10 pm

Estados Unidos (ET): 10:10 pm

Estados Unidos (CT): 9:10 pm

Estados Unidos (MT): 8:10 pm

Estados Unidos (PT): 7:10 pm

Puerto Rico: 11:10 pm

Costa Rica: 09:10 pm

República Dominicana: 11:10 pm

El Salvador: 09:10 pm

Guatemala: 09:10 pm

Honduras: 09:10 pm

Nicaragua: 09:10 pm

Panamá: 10:10 pm

Argentina: 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Brasil (Brasilia): 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Uruguay: 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Chile (Santiago): 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Paraguay: 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Bolivia: 11:10 pm

Venezuela: 11:10 pm

Ecuador: 10:10 pm

Perú: 10:10 pm

Colombia: 10:10 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por la Liguilla MX 2025?

Este sábado 29 de noviembre de 2025 se podrá ver el Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por la Liguilla MX 2025 a través de distintos canales y servicios de streaming, según el país en el que te encuentres. A continuación te compartiré una lista para que la revises.

México: FOX México, FOX One, Caliente TV, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7

Estados Unidos fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Deportes, ViX, Estrella TV

Puerto Rico: ViX, NAICOM, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes

Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo

Guatemala: Azteca Deportes En Vivo

Honduras: Azteca Deportes En Vivo

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo

Panamá: Azteca Deportes En Vivo