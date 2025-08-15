La Liga MX 2025 continúa encendiendo emociones en su quinta jornada del Apertura con un duelo que promete ser intenso: Tigres vs. América. El choque enfrentará a dos de las plantillas más competitivas del torneo, con los universitarios defendiendo su posición en la parte alta de la tabla y las Águilas buscando superarlos.

El equipo de Coapa llega con la mira puesta en la cima, a solo un punto de Tigres, que ocupa la segunda posición con 9 unidades. La rivalidad entre ambas aficiones convierte este encuentro en uno de los más esperados de la fecha, con el Estadio Universitario “El Volcán” listo para vibrar.

Además de la pasión en el campo, este encuentro ha despertado expectativas por lo que podría significar para la tabla general y por las predicciones que apuntan a un marcador cerrado. Aquí te contamos a qué hora juega Tigres vs. América y todos los canales para verlo en USA y México.

Duelo clave: Tigres recibe al América en un partido que podría definir el liderato del Apertura 2025 de la Liga MX. (Fotos: AFP)

¿A qué hora inicia el partido Tigres vs. América por la Liga MX 2025 en México y Estados Unidos?

El esperado duelo entre Tigres y América se disputará este sábado 16 de agosto de 2025 a las siguientes horas:

México (hora del centro): 19:00

19:00 Estados Unidos (ET): 21:00

21:00 Estados Unidos (PT): 18:00

El escenario será el imponente Estadio Universitario “El Volcán” en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, hogar de los felinos. Este enfrentamiento será el tercer partido del día en la Jornada 5 y promete mantener a la afición pegada a la pantalla.

¿Dónde ver Tigres vs. América EN VIVO por TV y streaming en México y Estados Unidos?

Para que no te pierdas ni un segundo de la acción, este encuentro contará con una amplia cobertura en televisión y plataformas digitales tanto en México como en Estados Unidos.

En México:

Tubi México

Caliente TV

Azteca Deportes En Vivo

FOX México

En Estados Unidos:

fuboTV

UNIVERSO NOW

Telemundo Deportes En Vivo

Foxsports.com

FOX Sports App

UNIVERSO

Fox Soccer Plus

Telemundo

FOX Deportes

Estrella TV