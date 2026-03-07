Este sábado 7 de marzo hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque se jugará el ‘Clásico Regio’ (Tigres vs. Monterrey) por la Jornada 10 del Clausura de la Liga MX 2026. El partido, que promete ser intenso de principio a fin, se disputará en el Estadio Universitario de la UANL. Si te interesa saber a qué hora iniciará el duelo y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

El partido Tigres vs. Monterrey ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Tigres vs. Monterrey en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Tigres vs. Monterrey por el Clausura de la Liga MX 2026 este sábado 7 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

Puerto Rico: 11:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Costa Rica: 9:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Canadá: 10:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Argentina: 12:00 am del domingo 18 de enero

Brasil (Brasilia): 12:00 am del domingo 18 de enero

Uruguay: 12:00 am del domingo 18 de enero

Chile (Santiago): 12:00 am del domingo 18 de enero

Paraguay: 12:00 am del domingo 18 de enero

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Tigres vs. Monterrey?

Este sábado 7 de marzo se podrá ver el Tigres vs. Monterrey por el Clausura de la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Peacock, Estrella TV, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y FOX One

Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo

Guatemala: Azteca Deportes En Vivo

Honduras: Azteca Deportes En Vivo

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo

Panamá: Azteca Deportes En Vivo

Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes y NAICOM