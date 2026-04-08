La Concacaf Champions Cup 2026 entra en su tramo decisivo con el arranque de los Cuartos de Final, y uno de los cruces más atractivos lo protagonizan Tigres UANL y Seattle Sounders. El Estadio Universitario será el escenario del partido de ida este miércoles 8 de abril a partir de las 19 horas (CDMX) , donde el conjunto regiomontano buscará imponer condiciones ante un rival de peso en la región y dar el primer golpe en una serie que promete alta exigencia. Conoce qué canales de TV, horarios por país y dónde seguir el partido en vivo, en directo y online desde cualquier dispositivo móvil.

Tigres llega a este compromiso bajo presión, luego de encadenar dos derrotas consecutivas en la Liga MX, una racha que ha encendido las dudas sobre su funcionamiento colectivo y su capacidad para resolver en el último tercio del campo. La falta de contundencia ofensiva se ha convertido en uno de los principales señalamientos hacia el equipo universitario, que buscará recuperar confianza y corregir errores en un escenario exigente.

Del otro lado, Seattle Sounders atraviesa un momento más estable. El conjunto estadounidense ha sostenido una línea competitiva más consistente en sus recientes presentaciones, tanto en la MLS como en el plano internacional, respaldado por un modelo de juego basado en la posesión, la salida limpia desde el fondo y el orden táctico. Ese equilibrio le permite llegar con mayor respaldo anímico y futbolístico al duelo.

Tigres vs. Seattle Sounders: se ven las caras en el Lumen Field por los cuartos de final de Leagues Cup 2021. (Foto: Depor)

¿A qué hora es y dónde ver el Tigres vs. Seattle Sounders EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Tigres vs. Seattle Sounders por Concachampions se juega este miércoles 8 de abril de 2026 en el Estadio Universitario a las 19:00 hora del centro de México, con diferentes señales según el país.

México

País / Zona Hora local 8/4/2026 TV / Streaming principal México – Noroeste 17:00 FOX One (TV/OTT de Fox) México – Pacífico 18:00 FOX One México – Centro 19:00 FOX+, FOX One (TV y app de Fox)

Estados Unidos

Zona EE. UU. Hora local 8/4/2026 TV / Streaming Este (ET) 21:00 FOX Sports 2, TUDN USA, UniMás Central (CT) 20:00 FOX Sports 2, TUDN USA, UniMás Montaña (MT) 19:00 FOX Sports 2, TUDN USA Pacífico (PT) 18:00 FOX Sports 2, TUDN USA, UniMás

Streaming en EE. UU.: fuboTV, ViX Premium, TUDN.com/TUDN App, FOX Sports App, plataforma CONCACAF GO.

Canadá

Zona Canadá Hora local 8/4/2026 TV / Streaming Terranova 22:30 OneSoccer Atlántico 22:00 OneSoccer Central (Winnipeg) 20:00 OneSoccer Central estándar 19:00 OneSoccer Montaña (Edmonton) 19:00 OneSoccer Pacífico (Vancouver) 18:00 OneSoccer

Sudamérica

Varios medios coinciden en que la señal regional para Sudamérica es Disney+ Premium, que toma los derechos de Concacaf Champions Cup en la región.

Región / País (referencial) Hora local aproximada 8/4/2026* TV / Streaming Perú, Colombia, Ecuador 19:00 Disney+ Premium Bolivia, Venezuela 20:00 Disney+ Premium Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay 21:00 Disney+ Premium

*Horas referenciales calculadas tomando como base las 19:00 de México centro y los husos habituales de Sudamérica.

Centroamérica y Caribe

En Centroamérica y Caribe no todos los países figuran listados por separado, pero la distribución suele seguir los mismos derechos de FOX/Disney para TV y de ViX/CONCACAF GO para streaming.

Región Hora local aprox. 8/4/2026 TV / Streaming principal Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua 18:00–19:00 Señal regional FOX (FOX Sports / FOX One), Disney+ Premium Costa Rica, Panamá 19:00–20:00 FOX Sports / FOX One, Disney+ Premium Caribe hispano (R. Dominicana, etc.) 21:00 ET aprox. FOX Sports 2, TUDN, ViX, CONCACAF GO (según operador local)