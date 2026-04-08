Conoce los canales de TV, horarios y dónde ver el partido Tigres vs. Seattle Sounders EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este miércoles 8 de abril por cuartos de final de la CONCACHAMPIONS 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los canales de TV, horarios y dónde ver el partido Tigres vs. Seattle Sounders EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este miércoles 8 de abril por cuartos de final de la CONCACHAMPIONS 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en su tramo decisivo con el arranque de los Cuartos de Final, y uno de los cruces más atractivos lo protagonizan Tigres UANL y Seattle Sounders. El Estadio Universitario será el escenario del partido de ida este miércoles 8 de abril a partir de las 19 horas (CDMX), donde el conjunto regiomontano buscará imponer condiciones ante un rival de peso en la región y dar el primer golpe en una serie que promete alta exigencia. Conoce qué canales de TV, horarios por país y dónde seguir el partido en vivo, en directo y online desde cualquier dispositivo móvil.

Tigres llega a este compromiso bajo presión, luego de encadenar dos derrotas consecutivas en la Liga MX, una racha que ha encendido las dudas sobre su funcionamiento colectivo y su capacidad para resolver en el último tercio del campo. La falta de contundencia ofensiva se ha convertido en uno de los principales señalamientos hacia el equipo universitario, que buscará recuperar confianza y corregir errores en un escenario exigente.

Del otro lado, Seattle Sounders atraviesa un momento más estable. El conjunto estadounidense ha sostenido una línea competitiva más consistente en sus recientes presentaciones, tanto en la MLS como en el plano internacional, respaldado por un modelo de juego basado en la posesión, la salida limpia desde el fondo y el orden táctico. Ese equilibrio le permite llegar con mayor respaldo anímico y futbolístico al duelo.

Tigres vs. Seattle Sounders: se ven las caras en el Lumen Field por los cuartos de final de Leagues Cup 2021. (Foto: Depor)
Tigres vs. Seattle Sounders: se ven las caras en el Lumen Field por los cuartos de final de Leagues Cup 2021. (Foto: Depor)

¿A qué hora es y dónde ver el Tigres vs. Seattle Sounders EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Tigres vs. Seattle Sounders por Concachampions se juega este miércoles 8 de abril de 2026 en el Estadio Universitario a las 19:00 hora del centro de México, con diferentes señales según el país.

México

País / ZonaHora local 8/4/2026TV / Streaming principal
México – Noroeste17:00FOX One (TV/OTT de Fox)
México – Pacífico18:00FOX One
México – Centro19:00FOX+, FOX One (TV y app de Fox)

Estados Unidos

Zona EE. UU.Hora local 8/4/2026TV / Streaming
Este (ET)21:00FOX Sports 2, TUDN USA, UniMás
Central (CT)20:00FOX Sports 2, TUDN USA, UniMás
Montaña (MT)19:00FOX Sports 2, TUDN USA
Pacífico (PT)18:00FOX Sports 2, TUDN USA, UniMás

Streaming en EE. UU.: fuboTV, ViX Premium, TUDN.com/TUDN App, FOX Sports App, plataforma CONCACAF GO.

Canadá

Zona CanadáHora local 8/4/2026TV / Streaming
Terranova22:30OneSoccer
Atlántico22:00OneSoccer
Central (Winnipeg)20:00OneSoccer
Central estándar19:00OneSoccer
Montaña (Edmonton)19:00OneSoccer
Pacífico (Vancouver)18:00OneSoccer

Sudamérica

Varios medios coinciden en que la señal regional para Sudamérica es Disney+ Premium, que toma los derechos de Concacaf Champions Cup en la región.

Región / País (referencial)Hora local aproximada 8/4/2026*TV / Streaming
Perú, Colombia, Ecuador19:00Disney+ Premium
Bolivia, Venezuela20:00Disney+ Premium
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay21:00Disney+ Premium

*Horas referenciales calculadas tomando como base las 19:00 de México centro y los husos habituales de Sudamérica.

Centroamérica y Caribe

En Centroamérica y Caribe no todos los países figuran listados por separado, pero la distribución suele seguir los mismos derechos de FOX/Disney para TV y de ViX/CONCACAF GO para streaming.

RegiónHora local aprox. 8/4/2026TV / Streaming principal
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua18:00–19:00Señal regional FOX (FOX Sports / FOX One), Disney+ Premium
Costa Rica, Panamá19:00–20:00FOX Sports / FOX One, Disney+ Premium
Caribe hispano (R. Dominicana, etc.)21:00 ET aprox.FOX Sports 2, TUDN, ViX, CONCACAF GO (según operador local)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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