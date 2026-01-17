Tigres vs. Toluca aparece como uno de los encuentros más atractivos de la fecha 3 del Clausura 2026 de la Liga MX , cuando estos dos tradicionales equipos se vean las caras este sábado 17 de enero . El duelo se vivirá con gran expectación por parte de las aficiones de ambos clubes, conscientes de que cada punto cuenta en un torneo tan competitivo como el mexicano. Con la temporada apenas iniciando, este choque en el que Tigres recibe a Toluca puede marcar el rumbo de sus aspiraciones en la tabla general.

En la fecha 2 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres cayó 0-1 ante los Pumas en el Estadio Universitario, en un partido donde los felinos mostraron insistencia ofensiva, pero no lograron concretar y terminaron cediendo el triunfo a los universitarios.

Por su parte, Toluca logró una contundente victoria de 3-1 sobre Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez, remontando el marcador con goles que permitieron al equipo escarlata asumir el liderato de la tabla con 6 puntos antes de la jornada 3.

Tigres buscará reponerse de la reciente derrota ante Pumas en la Liga MX (Foto: Tigres UANL)

Qué canales transmiten el partido Tigres vs. Toluca EN VIVO en USA y México

En Estados Unidos, el duelo entre Tigres y Toluca podrá seguirse a través de las principales señales con derechos de la Liga MX. La transmisión en español estará disponible por Univision y TUDN USA , canales que habitualmente cubren los encuentros del fútbol mexicano para el público hispano. Además, los aficionados que prefieran verlo por internet podrán acceder mediante ViX Premium y servicios como DirecTV Stream , que incluyen estas señales dentro de su parrilla. Para quienes buscan la narración en inglés, algunos partidos del torneo también se emiten por CBS Sports Network y CBS Sports Golazo Network , ampliando las opciones de visualización.

En México, el compromiso contará con una amplia cobertura televisiva y digital. La señal principal será TUDN , acompañada por la plataforma de streaming ViX y ViX Premium , donde se pueden ver los partidos en vivo desde cualquier dispositivo.

¿A qué hora juega EN VIVO Tigres UANL vs. Toluca por la fecha 3 de la Liga MX 2026?

Para que no te pierdas el juego Tigres UANL vs. Toluca por la fecha 3 del Clausura de la Liga MX 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 7:00 pm

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Posibles alineaciones del partido Tigres vs. Toluca por el Clausura de la Liga MX 2026

Tigres UANL : Guzmán; Rodríguez, Sánchez, Joaquim, Garza; Gorriarán, Rómulo; Flores, Brunetta, Antuna; Ibáñez.

: Guzmán; Rodríguez, Sánchez, Joaquim, Garza; Gorriarán, Rómulo; Flores, Brunetta, Antuna; Ibáñez. Toluca: García; Gallardo, Pereira, Briseño, Pumpido; Romero, Ruíz; Castro, Ángulo, Helinho; Paulinho.