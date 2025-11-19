Por el Play In de la Liga MX 2025, Tijuana y Juárez protagonizarán un partido de pronóstico reservado en el Estadio Caliente. ¿Cuándo? Pues este jueves 20 de noviembre, y tú no te lo puedes perder. Tienes que mirar el partido EN VIVO y EN DIRECTO. Es por eso que elaboré este artículo. Aquí te indico a qué hora jugarán ambas escuadras y qué canal transmitirá el compromiso. ¡Toma nota!
En definitiva, tanto Tijuana como Juárez dejarán todo en el campo de juego. Al final, quien resulte vencedor, se enfrentará contra Tigres, mientras que el perdedor tendrá que medir fuerzas con el ganador del Pachuca vs. Pumas, partido que también se disputará este jueves 20, pero en distinto horario (19:00 en CDMX).
¿A qué hora ver EN VIVO el Tijuana vs. Juárez por el Play In de Liga MX 2025 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Tijuana vs. Juárez por el Play In de Liga MX 2025 este jueves 20 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 22:00
- Estados Unidos (CT): 21:00
- Estados Unidos (MT): 20:00
- Estados Unidos (PT): 19:00
- México (CDMX): 21:00
- Argentina: 00:00 del viernes 21 de noviembre
- Brasil (Brasilia): 00:00 del viernes 21 de noviembre
- Uruguay: 00:00 del viernes 21 de noviembre
- Chile (Santiago): 00:00 del viernes 21 de noviembre
- Paraguay: 00:00 del viernes 21 de noviembre
- Bolivia: 23:00
- Venezuela: 23:00
- Ecuador: 22:00
- Perú: 22:00
- Colombia: 22:00
¿Qué canal transmite EN VIVO el Tijuana vs. Juárez por el Play In de Liga MX 2025?
Este jueves 20 de noviembre de 2025 se podrá ver el Tijuana vs. Juárez por el Play In de Liga MX 2025. Si te encuentras en México, Estados Unidos o Puerto Rico, te alegrará saber que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de los siguientes canales y servicios de streaming.
- México: TUDN, FOX México, FOX One, Caliente TV
- Estados Unidos: TUDN, ViX
- Puerto Rico: ViX
Alineaciones posibles del Tijuana vs. Juárez
- Tijuana: J. Rodríguez, R. Fernández, J. Porozo, J. Gómez, J. Vega, U. Bilbao, I. Tona, R. Arciga, K. Castañeda, D. F. Blanco, M. El Ghezouani.
- Juárez: S. Jurado, D. García, M. Mosquera, J. Murillo, A. Mayorga, H. Martínez, Madson, D. Villalpando, Ricardinho, J. L. Rodríguez y Ó. Estupiñán.