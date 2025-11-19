Por el Play In de la Liga MX 2025, Tijuana y Juárez protagonizarán un partido de pronóstico reservado en el Estadio Caliente. ¿Cuándo? Pues este jueves 20 de noviembre, y tú no te lo puedes perder. Tienes que mirar el partido EN VIVO y EN DIRECTO. Es por eso que elaboré este artículo. Aquí te indico a qué hora jugarán ambas escuadras y qué canal transmitirá el compromiso. ¡Toma nota!

En definitiva, tanto Tijuana como Juárez dejarán todo en el campo de juego. Al final, quien resulte vencedor, se enfrentará contra Tigres, mientras que el perdedor tendrá que medir fuerzas con el ganador del Pachuca vs. Pumas, partido que también se disputará este jueves 20, pero en distinto horario (19:00 en CDMX).

El Tijuana vs. Juárez por el Play In de Liga MX 2025 promete ser un partido con muchas emociones. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Tijuana vs. Juárez por el Play In de Liga MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Tijuana vs. Juárez por el Play In de Liga MX 2025 este jueves 20 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 22:00

Estados Unidos (CT): 21:00

Estados Unidos (MT): 20:00

Estados Unidos (PT): 19:00

México (CDMX): 21:00

Argentina: 00:00 del viernes 21 de noviembre

Brasil (Brasilia): 00:00 del viernes 21 de noviembre

Uruguay: 00:00 del viernes 21 de noviembre

Chile (Santiago): 00:00 del viernes 21 de noviembre

Paraguay: 00:00 del viernes 21 de noviembre

Bolivia: 23:00

Venezuela: 23:00

Ecuador: 22:00

Perú: 22:00

Colombia: 22:00

Tijuana llega al compromiso frente a Juárez luego de haber vencido por 2-0 al Atlas en la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX. (Foto: Guillermo Arias / AFP) / GUILLERMO ARIAS

¿Qué canal transmite EN VIVO el Tijuana vs. Juárez por el Play In de Liga MX 2025?

Este jueves 20 de noviembre de 2025 se podrá ver el Tijuana vs. Juárez por el Play In de Liga MX 2025. Si te encuentras en México, Estados Unidos o Puerto Rico, te alegrará saber que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de los siguientes canales y servicios de streaming.

México: TUDN, FOX México, FOX One, Caliente TV

Estados Unidos: TUDN, ViX

Puerto Rico: ViX

Alineaciones posibles del Tijuana vs. Juárez

Tijuana: J. Rodríguez, R. Fernández, J. Porozo, J. Gómez, J. Vega, U. Bilbao, I. Tona, R. Arciga, K. Castañeda, D. F. Blanco, M. El Ghezouani.

J. Rodríguez, R. Fernández, J. Porozo, J. Gómez, J. Vega, U. Bilbao, I. Tona, R. Arciga, K. Castañeda, D. F. Blanco, M. El Ghezouani. Juárez: S. Jurado, D. García, M. Mosquera, J. Murillo, A. Mayorga, H. Martínez, Madson, D. Villalpando, Ricardinho, J. L. Rodríguez y Ó. Estupiñán.