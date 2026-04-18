Por tercera vez en cuatro temporadas, los Minnesota Timberwolves volverán a cruzarse con los Denver Nuggets en los playoffs de la NBA, en una rivalidad que ya suma 28 enfrentamientos recientes entre ambos equipos. El duelo promete alta intensidad y lectura táctica, con dos franquicias que se conocen a la perfección tras múltiples series y partidos decisivos en los últimos años. El Juego 1 comienza este sábado 18 de abril a partir de las 2:30 p. m. (hora central) en Denver, y a continuación te comparto la lista de horarios por país para verlo desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.
¿A qué hora juega Timberwolves-Nuggets EN VIVO HOY por los PlayOffs NBA?
Para el Juego 1 de playoffs entre Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves del sábado 18 de abril de 2026, la referencia oficial de horario base es 03:30 p. m. ET (Estados Unidos) y 01:30 p. m. hora de Ciudad de México.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York
|03:30 p. m. ET
|Estados Unidos (Costa Oeste)
|Los Ángeles
|12:30 p. m. PT (aprox.)
|Estados Unidos (Centro)
|Chicago
|02:30 p. m. CT (aprox.)
|Estados Unidos (Montaña)
|Denver
|01:30 p. m. MT (aprox.)
|México
|Ciudad de México
|01:30 p. m. (CDMX)
|Canadá (Este)
|Toronto
|03:30 p. m. ET (aprox.)
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|01:30 p. m. (aprox.)
|Honduras
|Tegucigalpa
|01:30 p. m. (aprox.)
|El Salvador
|San Salvador
|01:30 p. m. (aprox.)
|Nicaragua
|Managua
|01:30 p. m. (aprox.)
|Costa Rica
|San José
|01:30 p. m. (aprox.)
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|02:30 p. m. (aprox.)
|Colombia
|Bogotá
|02:30 p. m. (aprox.)
|Perú
|Lima
|02:30 p. m. (aprox.)
|Ecuador
|Quito
|02:30 p. m. (aprox.)
|Bolivia
|La Paz
|03:30 p. m. (aprox.)
|Venezuela
|Caracas
|03:30 p. m. (aprox.)
|Chile
|Santiago
|03:30 p. m. (aprox.)
|Paraguay
|Asunción
|03:30 p. m. (aprox.)
|Argentina
|Buenos Aires
|04:30 p. m. (aprox.)
|Uruguay
|Montevideo
|04:30 p. m. (aprox.)
|Brasil (este)
|São Paulo
|04:30 p. m. (aprox.)