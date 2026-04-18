Por tercera vez en cuatro temporadas, los Minnesota Timberwolves volverán a cruzarse con los Denver Nuggets en los playoffs de la NBA, en una rivalidad que ya suma 28 enfrentamientos recientes entre ambos equipos. El duelo promete alta intensidad y lectura táctica, con dos franquicias que se conocen a la perfección tras múltiples series y partidos decisivos en los últimos años. El Juego 1 comienza este sábado 18 de abril a partir de las 2:30 p. m. (hora central) en Denver , y a continuación te comparto la lista de horarios por país para verlo desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Timberwolves vs. Nuggets en vivo por los playoffs de la NBA 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Timberwolves-Nuggets EN VIVO HOY por los PlayOffs NBA?

Para el Juego 1 de playoffs entre Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves del sábado 18 de abril de 2026, la referencia oficial de horario base es 03:30 p. m. ET (Estados Unidos) y 01:30 p. m. hora de Ciudad de México .

País / Región Ciudad de referencia Hora local del partido Estados Unidos (Costa Este) Nueva York 03:30 p. m. ET Estados Unidos (Costa Oeste) Los Ángeles 12:30 p. m. PT (aprox.) Estados Unidos (Centro) Chicago 02:30 p. m. CT (aprox.) Estados Unidos (Montaña) Denver 01:30 p. m. MT (aprox.) México Ciudad de México 01:30 p. m. (CDMX) Canadá (Este) Toronto 03:30 p. m. ET (aprox.) Guatemala Ciudad de Guatemala 01:30 p. m. (aprox.) Honduras Tegucigalpa 01:30 p. m. (aprox.) El Salvador San Salvador 01:30 p. m. (aprox.) Nicaragua Managua 01:30 p. m. (aprox.) Costa Rica San José 01:30 p. m. (aprox.) Panamá Ciudad de Panamá 02:30 p. m. (aprox.) Colombia Bogotá 02:30 p. m. (aprox.) Perú Lima 02:30 p. m. (aprox.) Ecuador Quito 02:30 p. m. (aprox.) Bolivia La Paz 03:30 p. m. (aprox.) Venezuela Caracas 03:30 p. m. (aprox.) Chile Santiago 03:30 p. m. (aprox.) Paraguay Asunción 03:30 p. m. (aprox.) Argentina Buenos Aires 04:30 p. m. (aprox.) Uruguay Montevideo 04:30 p. m. (aprox.) Brasil (este) São Paulo 04:30 p. m. (aprox.)