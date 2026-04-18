Conoce los horarios por región para seguir el Juego 1 de los Playoffs de la NBA entre Timberwolves vs Nuggets este sábado 18 de abril desde Denver. (Foto: NBA / Composición Mag)
Conoce los horarios por región para seguir el Juego 1 de los Playoffs de la NBA entre Timberwolves vs Nuggets este sábado 18 de abril desde Denver. (Foto: NBA / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Por tercera vez en cuatro temporadas, los Minnesota Timberwolves volverán a cruzarse con los Denver Nuggets en los playoffs de la NBA, en una rivalidad que ya suma 28 enfrentamientos recientes entre ambos equipos. El duelo promete alta intensidad y lectura táctica, con dos franquicias que se conocen a la perfección tras múltiples series y partidos decisivos en los últimos años. El Juego 1 comienza este sábado 18 de abril a partir de las 2:30 p. m. (hora central) en Denver, y a continuación te comparto la lista de horarios por país para verlo desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Timberwolves vs. Nuggets en vivo por los playoffs de la NBA 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Timberwolves vs. Nuggets en vivo por los playoffs de la NBA 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿A qué hora juega Timberwolves-Nuggets EN VIVO HOY por los PlayOffs NBA?

Para el Juego 1 de playoffs entre Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves del sábado 18 de abril de 2026, la referencia oficial de horario base es 03:30 p. m. ET (Estados Unidos) y 01:30 p. m. hora de Ciudad de México.

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York03:30 p. m. ET
Estados Unidos (Costa Oeste)Los Ángeles12:30 p. m. PT (aprox.)
Estados Unidos (Centro)Chicago02:30 p. m. CT (aprox.)
Estados Unidos (Montaña)Denver01:30 p. m. MT (aprox.)
MéxicoCiudad de México01:30 p. m. (CDMX)
Canadá (Este)Toronto03:30 p. m. ET (aprox.)
GuatemalaCiudad de Guatemala01:30 p. m. (aprox.)
HondurasTegucigalpa01:30 p. m. (aprox.)
El SalvadorSan Salvador01:30 p. m. (aprox.)
NicaraguaManagua01:30 p. m. (aprox.)
Costa RicaSan José01:30 p. m. (aprox.)
PanamáCiudad de Panamá02:30 p. m. (aprox.)
ColombiaBogotá02:30 p. m. (aprox.)
PerúLima02:30 p. m. (aprox.)
EcuadorQuito02:30 p. m. (aprox.)
BoliviaLa Paz03:30 p. m. (aprox.)
VenezuelaCaracas03:30 p. m. (aprox.)
ChileSantiago03:30 p. m. (aprox.)
ParaguayAsunción03:30 p. m. (aprox.)
ArgentinaBuenos Aires04:30 p. m. (aprox.)
UruguayMontevideo04:30 p. m. (aprox.)
Brasil (este)São Paulo04:30 p. m. (aprox.)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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