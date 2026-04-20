Continúa el desarrollo de los playoffs de la NBA 2026 y este lunes 20 de abril es el turno del Juego 2 entre Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets EN VIVO, encuentro que se disputará en el Ball Arena de Colorado. A continuación, conoce cuáles son los horarios y canales que van a pasar la transmisión de este importante encuentro entre dos candidatos al título. Cabe señalar que el primer juego se lo llevaron los Nuggets, con una gran actuación de Nikola Jokic.

¿A qué hora juega Timberwolves vs. Nuggets por Juego 2 de Playoffs de NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 2 entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets a partir de las 8:30 MT (hora local en Denver) . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

HORARIOS TIMBERWOLVES VS. NUGGETS Ciudades en Estados Unidos 10:30 p.m. ET Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:30 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 8:30 p.m. MT Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:30 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal transmite Timberwolves vs. Nugetts EN VIVO por Juego 2 de Playoffs?

La señal de transmisión oficial del juego 2 de Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets EN VIVO será a través de ESPN en México o Prime Video en Estados Unidos. En el resto de Latinoamérica podrás verlo a través de Disney Plus Premium. Estos son todos los canales oficiales que van a pasar esta serie en todos los juegos a los que se extienda.

Hora, TV y dónde ver Timberwolves vs. Nuggets EN VIVO por Juego 2

Fecha: Lunes 20 de abril de 2026

Lunes 20 de abril de 2026 Lugar: Ball Arena, Denver

Ball Arena, Denver Horario: 10:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CDMX

10:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CDMX Canal TV: ESPN (México) o Prime Video (USA)

ESPN (México) o Prime Video (USA) Streaming: Disney Plus Premium y Prime Video