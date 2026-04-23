Continúa la Serie de Playoffs de la NBA 2026 entre Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets. Este jueves 23 de abril, no te pierdas el juego de Timberwolves vs. Nuggets por Juego 3 y aquí te contaré cuáles son los horarios y canales de transmisión. Los de Anthony Edwards reciben en el Target Center a Nikola Jokic y compañía, con la consigna de obtener un segundo triunfo que los ponga a la cabeza en la serie. Recuerda que la serie va 1-1, donde los Nuggets se impusieron en el primer juego y los Timberwolves pudieron igualar la llave en el Juego 2.

Revisa la hora de inicio y el canal de transmisión para ver Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets Juego 3, este jueves 23 de abril de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Timberwolves vs. Nuggets por Juego 3 de Playoffs de NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 3 entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets a partir de las 8:30 MT (hora local en Minneapolis) . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

HORARIOS TIMBERWOLVES VS. NUGGETS Ciudades en Estados Unidos 9:30 p.m. ET Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:30 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 7:30 p.m. MT Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:30 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal transmite Timberwolves vs. Nugetts EN VIVO por Juego 3 de Playoffs?

La transmisión oficial del Juego 3 entre los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets EN VIVO estará disponible a través de ESPN en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Prime Video. Para el resto de Latinoamérica, el encuentro será emitido mediante Disney Plus Premium. Estos serán los canales oficiales encargados de transmitir toda la serie, sin importar hasta cuántos partidos se extienda.

Hora, TV y dónde ver Timberwolves vs. Nuggets EN VIVO por Juego 3

Fecha: Lunes 20 de abril de 2026

Lunes 20 de abril de 2026 Lugar: Target Center, Minneapolis

Target Center, Minneapolis Horario: 9:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CDMX

9:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CDMX Canal TV: ESPN (México) o Prime Video (USA)

ESPN (México) o Prime Video (USA) Streaming: Disney Plus Premium y Prime Video