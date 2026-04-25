Este sábado 25 de abril, continúa el desarrollo de la llave entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets por los playoffs de la NBA 2026. Desde el Target Center, la casa de los Minnesota Timberwolves, sigue la transmisión de este Juego 4 ante los Denver Nuggets, en un encuentro donde los locales van liderando la serie y quieren dar el golpe ante quienes eran los favoritos en el papel. A continuación, te cuento a qué hora juegan y cuáles son los canales de TV que lo transmiten.

¿A qué hora juega Timberwolves vs. Nuggets por Juego 4 de Playoffs de NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 4 entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets a partir de las 7:30 CT (hora local en Minneapolis) . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

HORARIOS TIMBERWOLVES VS. NUGGETS Ciudades en Estados Unidos 8:30 p.m. ET Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:30 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:30 p.m. MT Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:30 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal transmite Timberwolves vs. Nugetts EN VIVO por Juego 4 de Playoffs?

La transmisión oficial del Juego 4 entre los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets EN VIVO estará disponible a través de ESPN en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Prime Video. Para el resto de Latinoamérica, el encuentro será emitido mediante Disney Plus Premium. Estos serán los canales oficiales encargados de transmitir toda la serie, sin importar hasta cuántos partidos se extienda.

Hora, TV y dónde ver Timberwolves vs. Nuggets EN VIVO por Juego 4

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Sábado 25 de abril de 2026 Lugar: Target Center, Minneapolis

Target Center, Minneapolis Horario: 8:30 p.m. ET / 6:30 p.m. CDMX

8:30 p.m. ET / 6:30 p.m. CDMX Canal TV: ESPN (México) o Prime Video (USA)

ESPN (México) o Prime Video (USA) Streaming: Disney Plus Premium y Prime Video