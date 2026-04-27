La emoción de la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026 llega a un punto crítico este lunes 27 de abril con el Juego 5 entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Tras una dura derrota en el cuarto encuentro, los actuales campeones se encuentran contra las cuerdas con una desventaja de 3-1 en la serie. Denver buscará aprovechar su localía en el Ball Arena para iniciar una remontada histórica que mantenga vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda. A continuación, te cuento a qué hora juegan y cuáles son los canales de TV que transmiten el partido Timberwolves vs. Nuggets .

A pesar del panorama adverso, los Nuggets aún tienen posibilidades reales de forzar un sexto partido hoy. El equipo de Colorado cuenta con la ventaja de jugar ante su público en la altitud de la “Mile High City”, un factor determinante. Además, Minnesota enfrenta un duro golpe tras confirmarse las bajas de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo por el resto de la serie por lesión. Esta ausencia de figuras clave le otorga a Denver una ventaja de talento en el partido que deben capitalizar desde el primer cuarto ahora. La resiliencia de los Timberwolves será puesta a prueba sin su máximo anotador, buscando cerrar la eliminatoria en territorio hostil con una defensa férrea.

La historia reciente favorece a Denver en situaciones de presión, recordando sus épicas remontadas de 2020 cuando regresaron de déficits similares hoy. Sin embargo, para lograr la hazaña, los Nuggets necesitan recuperar su forma como la mejor ofensiva de la liga y dominar la pintura desde temprano. Minnesota, por su parte, intentará dar la sorpresa definitiva y avanzar a las semifinales de conferencia aprovechando su ventaja actual en el marcador. Cada posesión será vital en este Juego 5 que promete ser uno de los más vistos de la jornada por su alta carga dramática y competitiva.

¿A qué hora juega Timberwolves vs. Nuggets por Juego 5 de Playoffs de NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 5 entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets a partir de las 9:30 pm CT (hora local en Minneapolis) / 8:30 pm MT (hora local en Colorado Springs) . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

HORARIOS TIMBERWOLVES VS. NUGGETS Ciudades en Estados Unidos 10:30 p.m. ET Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:30 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 8:30 p.m. MT Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:30 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal transmite Timberwolves vs. Nugetts EN VIVO por Juego 5 de Playoffs?

La transmisión oficial del Juego 5 entre los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets EN VIVO estará disponible a través de ESPN en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por HBO Max . Para el resto de Latinoamérica, el encuentro será emitido mediante Disney Plus Premium. Estos serán los canales oficiales encargados de transmitir toda la serie, sin importar hasta cuántos partidos se extienda.

Hora, TV y dónde ver Timberwolves vs. Nuggets EN VIVO por Juego 5

Fecha: Lunes, 27 de abril de 2026

Lunes, 27 de abril de 2026 Lugar: Ball Arena, Denver, Colorado

Ball Arena, Denver, Colorado Horario: 10:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CDMX

10:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CDMX Canal TV: ESPN (México) o HBO Max (USA)

ESPN (México) o HBO Max (USA) Streaming: Disney Plus Premium y HBO Max / NBA League Pass