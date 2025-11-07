El duelo entre Toluca y América promete paralizar a México y a los aficionados de la Liga MX. Este sábado 8 de noviembre, el Estadio Nemesio Diez será escenario de un choque con historia, revancha y emoción asegurada. Las Águilas buscan recuperar el dominio ante unos Diablos Rojos que no piensan ceder terreno en casa. Más adelante te contamos a qué hora se juega en México y Estados Unidos, y qué canal transmitirá el partido EN VIVO.

Horarios del Toluca vs. América – Sábado 8 de noviembre 2025

México (Centro): 19:00 horas

19:00 horas México (Pacífico): 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos (ET): 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (CT): 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos (MT): 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos (PT): 17:00 horas

Canales de TV y plataformas streaming EN VIVO

Disfruta del duelo Toluca vs. América EN DIRECTO a través de las siguientes señales y plataformas según tu país:

En México:

Televisión: Canal 5, TUDN

Canal 5, TUDN Streaming: ViX Premium, Layvtime (YouTube)

En Estados Unidos:

Televisión: TUDN, Univision

TUDN, Univision Streaming: ViX Premium

América vs. Toluca: así llegan al partido

El Toluca de Antonio Mohamed atraviesa una ligera crisis de resultados: tres empates consecutivos (0-0 ante Xolos, 2-2 con Pachuca y 0-0 con Atlas) y la ausencia prolongada de Alexis Vega, quien sigue sin actividad.

Por su parte, el América llega con mejor dinámica tras dos victorias y un empate en sus últimos tres encuentros, incluido un sólido 2-0 ante León. Sin embargo, sufre bajas sensibles como las de Henry Martín, José Raúl Zúñiga e Isaías Violante. La buena noticia es el regreso a la convocatoria de Alejandro Zendejas, aunque su titularidad está en duda.

El América de André Jardine busca revancha ante el Toluca, equipo que lo venció en los dos duelos más recientes: la Final del Clausura 2025 y el Campeón de Campeones. Pero antes de esas derrotas, las Águilas habían ganado tres enfrentamientos seguidos y ahora llegan decididas a recuperar el liderato de la tabla general, en una jornada clave donde también juega el Cruz Azul.