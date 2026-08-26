Conoce qué canales de TV, señal online y horarios transmiten el partido entre Toluca vs. Austin FC el 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV, señal online y horarios transmiten el partido entre Toluca vs. Austin FC el 26 de agosto por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Leagues Cup vuelve a concentrar la atención del fútbol de Norteamérica con el inicio de los cuartos de final. Luego de la pausa por la reanudación de la Liga MX y la MLS, Toluca enfrenta a Austin FC este miércoles 26 de agosto del 2026 en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México en el Red Bull Arena de New Jersey. Ambos se miden en un duelo decisivo por el boleto a las semifinales del torneo binacional, por lo cual te compartimos la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por streaming online.

¿Dónde ver Toluca vs. Austin FC EN VIVO por TV y Streaming Online?

Toluca FC vs. Austin FC se jugará el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 8:30 p. m. ET (7:30 p. m. en Perú, 6:30 p. m. en México y 5:30 p. m. PT), por los cuartos de final de la Leagues Cup. La sede es el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

País o regiónTV en vivoStreaming onlineIdioma / disponibilidad
Estados UnidosFS1Apple TVFS1 emite en inglés. Apple TV ofrece la señal por streaming; UniMás y TUDN también transmiten en español.
Estados UnidosUniMás, TUDNApple TV; plataformas con señal de TUDN/UniMás según el operadorCobertura en español por UniMás y TUDN.
MéxicoImagen TVApple TVImagen TV figura como señal lineal del partido; Apple TV permite ver el encuentro online completo.
CanadáTSN 5Apple TVTSN 5 aparece como señal de TV para este cruce; Apple TV es la alternativa digital.
PerúApple TVNo se informó un canal peruano de TV abierta o cable específico. Apple TV es la vía oficial de streaming.
Resto de LatinoaméricaApple TVApple TV es la plataforma internacional para todos los partidos de la Leagues Cup, disponible en más de 100 países y regiones.
España, Europa y otros territorios habilitadosApple TVLa transmisión global se concentra en Apple TV, sin necesidad de una señal local de televisión anunciada para este partido.

Apple TV es la opción más amplia para seguir el Toluca vs. Austin FC desde cualquier país con disponibilidad del servicio: la plataforma transmite todos los encuentros de la Leagues Cup 2026, incluidos los cuartos de final.

En Estados Unidos, el partido tendrá alternativas de televisión tradicional: FS1 con relato en inglés y UniMás/TUDN con cobertura en español. Esto permite que el público hispanohablante pueda elegir una señal lineal en español, además de Apple TV.

En México, la transmisión por TV corresponde a Imagen TV, mientras que Apple TV mantiene la cobertura online. En Canadá, el encuentro será emitido por TSN 5, además de la plataforma de Apple.

Para usuarios de Perú, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y otros mercados latinoamericanos, no se ha anunciado una televisora local específica para este duelo. La alternativa oficial confirmada es ingresar a Apple TV desde una cuenta con suscripción activa.

¿A qué hora ver Toluca vs. Austin FC por cuartos de final de la Leagues Cup?

Toluca vs. Austin FC se juega el miércoles 26 de agosto de 2026, por los cuartos de final de la Leagues Cup, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El pitazo inicial será a las 8:30 p. m. ET (hora local de Nueva Jersey).

País o regiónHoraFecha
Estados Unidos / Canadá (Este, ET)8:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Estados Unidos / Canadá (Centro, CT)7:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Estados Unidos (Montaña, MT)6:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Estados Unidos (Pacífico, PT)5:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
México (centro)6:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica6:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Panamá7:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Colombia, Perú y Ecuador7:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico8:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Paraguay8:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Chile9:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia)9:30 p. m.Miércoles 26 de agosto
España peninsular2:30 a. m.Jueves 27 de agosto

El duelo entre Toluca y Austin FC define a uno de los semifinalistas de la Leagues Cup 2026. Para la audiencia de Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comienza a las 7:30 p. m. del miércoles 26 de agosto; en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica inicia a las 6:30 p. m.. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil se verá desde las 9:30 p. m., mientras que en España se jugará de madrugada, a las 2:30 a. m. del jueves 27.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC