La Leagues Cup vuelve a concentrar la atención del fútbol de Norteamérica con el inicio de los cuartos de final. Luego de la pausa por la reanudación de la Liga MX y la MLS, Toluca enfrenta a Austin FC este miércoles 26 de agosto del 2026 en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México en el Red Bull Arena de New Jersey . Ambos se miden en un duelo decisivo por el boleto a las semifinales del torneo binacional, por lo cual te compartimos la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por streaming online.

¿Dónde ver Toluca vs. Austin FC EN VIVO por TV y Streaming Online?

Toluca FC vs. Austin FC se jugará el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 8:30 p. m. ET (7:30 p. m. en Perú, 6:30 p. m. en México y 5:30 p. m. PT) , por los cuartos de final de la Leagues Cup. La sede es el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

País o región TV en vivo Streaming online Idioma / disponibilidad Estados Unidos FS1 Apple TV FS1 emite en inglés. Apple TV ofrece la señal por streaming; UniMás y TUDN también transmiten en español. Estados Unidos UniMás, TUDN Apple TV; plataformas con señal de TUDN/UniMás según el operador Cobertura en español por UniMás y TUDN. México Imagen TV Apple TV Imagen TV figura como señal lineal del partido; Apple TV permite ver el encuentro online completo. Canadá TSN 5 Apple TV TSN 5 aparece como señal de TV para este cruce; Apple TV es la alternativa digital. Perú — Apple TV No se informó un canal peruano de TV abierta o cable específico. Apple TV es la vía oficial de streaming. Resto de Latinoamérica — Apple TV Apple TV es la plataforma internacional para todos los partidos de la Leagues Cup, disponible en más de 100 países y regiones. España, Europa y otros territorios habilitados — Apple TV La transmisión global se concentra en Apple TV, sin necesidad de una señal local de televisión anunciada para este partido.

Apple TV es la opción más amplia para seguir el Toluca vs. Austin FC desde cualquier país con disponibilidad del servicio: la plataforma transmite todos los encuentros de la Leagues Cup 2026, incluidos los cuartos de final.

En Estados Unidos, el partido tendrá alternativas de televisión tradicional: FS1 con relato en inglés y UniMás/TUDN con cobertura en español. Esto permite que el público hispanohablante pueda elegir una señal lineal en español, además de Apple TV.

En México, la transmisión por TV corresponde a Imagen TV, mientras que Apple TV mantiene la cobertura online. En Canadá, el encuentro será emitido por TSN 5, además de la plataforma de Apple.

Para usuarios de Perú, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y otros mercados latinoamericanos, no se ha anunciado una televisora local específica para este duelo. La alternativa oficial confirmada es ingresar a Apple TV desde una cuenta con suscripción activa.

¿A qué hora ver Toluca vs. Austin FC por cuartos de final de la Leagues Cup?

Toluca vs. Austin FC se juega el miércoles 26 de agosto de 2026, por los cuartos de final de la Leagues Cup, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey . El pitazo inicial será a las 8:30 p. m. ET (hora local de Nueva Jersey).

País o región Hora Fecha Estados Unidos / Canadá (Este, ET) 8:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Estados Unidos / Canadá (Centro, CT) 7:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Estados Unidos (Montaña, MT) 6:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Estados Unidos (Pacífico, PT) 5:30 p. m. Miércoles 26 de agosto México (centro) 6:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 6:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Panamá 7:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Colombia, Perú y Ecuador 7:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 8:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Paraguay 8:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Chile 9:30 p. m. Miércoles 26 de agosto Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia) 9:30 p. m. Miércoles 26 de agosto España peninsular 2:30 a. m. Jueves 27 de agosto

El duelo entre Toluca y Austin FC define a uno de los semifinalistas de la Leagues Cup 2026 . Para la audiencia de Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comienza a las 7:30 p. m. del miércoles 26 de agosto; en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica inicia a las 6:30 p. m.. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil se verá desde las 9:30 p. m., mientras que en España se jugará de madrugada, a las 2:30 a. m. del jueves 27.