Este sábado 7 de febrero hay un partido más que interesante. Estoy hablando del Toluca vs. Cruz Azul por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos medirán fuerzas en el Estadio Nemesio Diez. Para que descubras a qué hora iniciará el duelo y qué canal transmitirá el compromiso, según el país en el que te encuentras, lee esta nota por completo.

Después de haber igualado 0-0 con el Puebla en la jornada anterior, el Toluca (5° con 8 puntos) sumar de a tres en la competición; sin embargo, la tarea no será fácil, ya que al frente tendrá al Cruz Azul (2° con 9 unidades), que viene de ganar 4-3 al Juárez. ¿Cómo acabará el encuentro? Pronto lo sabremos.

El partido Toluca vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX ha generado mucha expectativa en el mundo del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Toluca vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Toluca vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 7 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del lunes 9 de febrero

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Toluca vs. Cruz Azul?

Este sábado 7 de febrero se podrá ver el Toluca vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Puerto Rico: ViX

Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo, ViX

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, ViX

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, ViX

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo, ViX

Guatemala: Azteca Deportes En Vivo, ViX

Honduras: Azteca Deportes En Vivo, ViX

Panamá: Azteca Deportes En Vivo, ViX