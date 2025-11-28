Conoce los horarios y en qué canal pasan el partido Toluca vs. Juárez EN VIVO EN DIRECTO este sábado 29 de noviembre por cuartos de final de la Liguilla MX. (Foto: Composición Mag)
Toluca demostró su jerarquía de campeón al remontar 1-2 a Juárez en un intenso y dramático duelo de Liguilla. Con este golpe de autoridad en la frontera, los Diablos Rojos dejan la mesa puesta para sentenciar la serie en casa, donde el escenario es completamente favorable. El juego de vuelta será este sábado 29 de noviembre, a partir de las 7:05 pm (Tiempo del Centro de México) desde el Estadio Nemesio Diez en la ciudad de Toluca de Lerdo. Si estás en Estados Unidos u otro país de Centroamérica, conoce a qué hora empieza el partido en vivo en directo online para disfrutar los cuartos de final del fútbol mexicano.

El partido de vuelta será un duelo de estrategias intensas. Juárez se lanzará al ataque desde el inicio, mientras que Toluca buscará el control del ritmo, explotando el contragolpe y la eficacia goleadora de Paulinho. El mínimo margen de error hace que cualquier falla pueda ser decisiva. El campeón parte con una clara ventaja, pero Juárez, presionado y en territorio ajeno, necesita valentía, fe y precisión. Toluca dio un golpe de autoridad en la ida, sin embargo, la Liguilla siempre reserva sorpresas capaces de modificar el destino de la serie.

¿A qué hora juega Toluca vs. Juárez por cuartos de final de la Liga MX?

El partido se jugará este sábado 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Nemesio Díez. La hora oficial de inicio es a las 19:05 horas (7:05 PM), tiempo del Centro de México (UTC-6).

RegiónPaíses RepresentativosHorario Local
MéxicoCiudad de México, Guadalajara, Monterrey (Tiempo del Centro)19:05 hrs. (7:05 PM)
Tijuana (Tiempo del Noroeste)17:05 hrs. (5:05 PM)
Estados UnidosHora del Este (ET): Nueva York, Miami20:05 hrs. (8:05 PM)
Hora Central (CT): Chicago, Houston19:05 hrs. (7:05 PM)
Hora del Pacífico (PT): Los Ángeles, Seattle17:05 hrs. (5:05 PM)
Central AméricaGuatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua19:05 hrs. (7:05 PM)
Sudamérica (Zona Norte)Colombia, Perú, Ecuador, Panamá20:05 hrs. (8:05 PM)
Sudamérica (Zona Central)Bolivia, Venezuela21:05 hrs. (9:05 PM)
Sudamérica (Zona Sur)Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay22:05 hrs. (10:05 PM)
Europa (España)Madrid, Barcelona02:05 hrs. (02:05 AM) del domingo 30 de noviembre
Europa (Reino Unido)Londres01:05 hrs. (01:05 AM) del domingo 30 de noviembre
OtrosBrasil (Horario de Brasília)22:05 hrs. (10:05 PM)
Japón (JST)09:05 hrs. (09:05 AM) del domingo 30 de noviembre

¿Qué canal transmite el partido Toluca vs. Juárez EN VIVO por TV y ONLINE?

Conoce los canales de televisión por señal abierta y dónde ver streaming online el partido entre Toluca vs. Juárez EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final de la Liguilla MX.

RegiónTV (Televisión)Online (Streaming)
México (Centro)Canal 5 (Televisa), Canal 7 (TV Azteca), TUDN, Fox OneViX Premium, Caliente TV
EE. UU. (Costa Este)TUDN, Fox DeportesUnivision NOW, ViX, Fubo
EE. UU. (Costa Oeste)TUDN, Fox DeportesUnivision NOW, ViX, Fubo
CentroaméricaTUDN, Fox SportsViX, Caliente TV
Colombia, Perú, EcuadorFox SportsStar+ (o plataformas regionales)
Venezuela, BoliviaFox SportsStar+ (o plataformas regionales)
Argentina, Chile, Uruguay, ParaguayFox SportsStar+ (o plataformas regionales)
EspañaSin ConfirmarSin Confirmar
Otras Partes del MundoFox Sports/TUDN Internacional (Consultar)Star+ (Consultar), o plataformas regionales
  • México: La transmisión va por Televisión Abierta (Canal 5 y Canal 7), además de Televisión de Paga (TUDN y Fox One), y las plataformas de streaming.
  • Estados Unidos: La transmisión suele ser manejada por las cadenas con derechos de la Liga MX, como TUDN y FOX Deportes (disponibles en varios servicios de cable/satélite y streaming como Fubo).
  • Sudamérica: Generalmente, la cadena Fox Sports tiene los derechos, y la plataforma Star+ es común para el streaming, pero los canales específicos pueden variar por país.
