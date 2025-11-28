Toluca demostró su jerarquía de campeón al remontar 1-2 a Juárez en un intenso y dramático duelo de Liguilla. Con este golpe de autoridad en la frontera, los Diablos Rojos dejan la mesa puesta para sentenciar la serie en casa, donde el escenario es completamente favorable. El juego de vuelta será este sábado 29 de noviembre, a partir de las 7:05 pm (Tiempo del Centro de México) desde el Estadio Nemesio Diez en la ciudad de Toluca de Lerdo . Si estás en Estados Unidos u otro país de Centroamérica, conoce a qué hora empieza el partido en vivo en directo online para disfrutar los cuartos de final del fútbol mexicano.

El partido de vuelta será un duelo de estrategias intensas. Juárez se lanzará al ataque desde el inicio, mientras que Toluca buscará el control del ritmo, explotando el contragolpe y la eficacia goleadora de Paulinho. El mínimo margen de error hace que cualquier falla pueda ser decisiva. El campeón parte con una clara ventaja, pero Juárez, presionado y en territorio ajeno, necesita valentía, fe y precisión. Toluca dio un golpe de autoridad en la ida, sin embargo, la Liguilla siempre reserva sorpresas capaces de modificar el destino de la serie.

¿A qué hora juega Toluca vs. Juárez por cuartos de final de la Liga MX?

El partido se jugará este sábado 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Nemesio Díez. La hora oficial de inicio es a las 19:05 horas (7:05 PM), tiempo del Centro de México (UTC-6).

Región Países Representativos Horario Local México Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey (Tiempo del Centro) 19:05 hrs. (7:05 PM) Tijuana (Tiempo del Noroeste) 17:05 hrs. (5:05 PM) Estados Unidos Hora del Este (ET): Nueva York, Miami 20:05 hrs. (8:05 PM) Hora Central (CT): Chicago, Houston 19:05 hrs. (7:05 PM) Hora del Pacífico (PT): Los Ángeles, Seattle 17:05 hrs. (5:05 PM) Central América Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua 19:05 hrs. (7:05 PM) Sudamérica (Zona Norte) Colombia, Perú, Ecuador, Panamá 20:05 hrs. (8:05 PM) Sudamérica (Zona Central) Bolivia, Venezuela 21:05 hrs. (9:05 PM) Sudamérica (Zona Sur) Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay 22:05 hrs. (10:05 PM) Europa (España) Madrid, Barcelona 02:05 hrs. (02:05 AM) del domingo 30 de noviembre Europa (Reino Unido) Londres 01:05 hrs. (01:05 AM) del domingo 30 de noviembre Otros Brasil (Horario de Brasília) 22:05 hrs. (10:05 PM) Japón (JST) 09:05 hrs. (09:05 AM) del domingo 30 de noviembre

¿Qué canal transmite el partido Toluca vs. Juárez EN VIVO por TV y ONLINE?

Conoce los canales de televisión por señal abierta y dónde ver streaming online el partido entre Toluca vs. Juárez EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final de la Liguilla MX.

Región TV (Televisión) Online (Streaming) México (Centro) Canal 5 (Televisa), Canal 7 (TV Azteca), TUDN, Fox One ViX Premium, Caliente TV EE. UU. (Costa Este) TUDN, Fox Deportes Univision NOW, ViX, Fubo EE. UU. (Costa Oeste) TUDN, Fox Deportes Univision NOW, ViX, Fubo Centroamérica TUDN, Fox Sports ViX, Caliente TV Colombia, Perú, Ecuador Fox Sports Star+ (o plataformas regionales) Venezuela, Bolivia Fox Sports Star+ (o plataformas regionales) Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay Fox Sports Star+ (o plataformas regionales) España Sin Confirmar Sin Confirmar Otras Partes del Mundo Fox Sports/TUDN Internacional (Consultar) Star+ (Consultar), o plataformas regionales

México: La transmisión va por Televisión Abierta (Canal 5 y Canal 7), además de Televisión de Paga (TUDN y Fox One), y las plataformas de streaming.

La transmisión va por (Canal 5 y Canal 7), además de (TUDN y Fox One), y las plataformas de streaming. Estados Unidos: La transmisión suele ser manejada por las cadenas con derechos de la Liga MX, como TUDN y FOX Deportes (disponibles en varios servicios de cable/satélite y streaming como Fubo).

La transmisión suele ser manejada por las cadenas con derechos de la Liga MX, como y (disponibles en varios servicios de cable/satélite y streaming como Fubo). Sudamérica: Generalmente, la cadena Fox Sports tiene los derechos, y la plataforma Star+ es común para el streaming, pero los canales específicos pueden variar por país.