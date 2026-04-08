Deportivo Toluca FC y Los Angeles Galaxy se verán las caras este miércoles 08 de abril (11 pm ET / 9 pm Tiempo del Centro / 8 pm PT) en el Estadio Nemesio Díez por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. ¿Deseas verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Toluca y LA Galaxy se transmitirá en vivo y en directo por Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por Fox Sports 1, UniMás, ESPN2 Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ViX y NAICOM.

Si vives en México y deseas apoyar a Los Diablos Rojos del Toluca durante el encuentro ante LA Galaxy, tu mejor opción será FOX One en streaming y, también, la aplicación FOX Sports App. En el resto de países de Latinoamérica, la cobertura del partido estará en manos de ESPN, ESPN 2 y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Philadelphia Union vs. Club América por Concachampions 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 11 p.m. ET / 8 p.m. PT Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México 21:00 FOX One Costa Rica 21:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte Guatemala 21:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte El Salvador 21:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte Nicaragua 21:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte Guatemala 21:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte Perú 22:00 Disney Plus Premium Chile Chile 00:00 (día siguiente) Disney Plus Premium Chile Argentina 00:00 (día siguiente) Disney Plus Premium Argentina