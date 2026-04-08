¡Duelo de la región! Mira a qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. LA Galaxy EN VIVO hoy por Concachampions 2026. Sigue el choque entre la Liga MX y la MLS desde México y EE. UU. con toda la emoción del fútbol en vivo. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
¡Duelo de la región! Mira a qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. LA Galaxy EN VIVO hoy por Concachampions 2026. Sigue el choque entre la Liga MX y la MLS desde México y EE. UU. con toda la emoción del fútbol en vivo. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Deportivo Toluca FC y Los Angeles Galaxy se verán las caras este miércoles 08 de abril (11 pm ET / 9 pm Tiempo del Centro / 8 pm PT) en el Estadio Nemesio Díez por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. ¿Deseas verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? En esta nota te contamos los canales que debes sintonizar y los servicios streaming para mirar el juego, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el cotejo entre Toluca y LA Galaxy se transmitirá en vivo y en directo por Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One; mientras que en Puerto Rico va por Fox Sports 1, UniMás, ESPN2 Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ViX y NAICOM.

Si vives en México y deseas apoyar a Los Diablos Rojos del Toluca durante el encuentro ante LA Galaxy, tu mejor opción será FOX One en streaming y, también, la aplicación FOX Sports App. En el resto de países de Latinoamérica, la cobertura del partido estará en manos de ESPN, ESPN 2 y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Philadelphia Union vs. Club América por Concachampions 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos11 p.m. ET / 8 p.m. PTFox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
México21:00FOX One
Costa Rica21:00ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte
Guatemala21:00ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte
El Salvador21:00ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte
Nicaragua21:00ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte
Guatemala21:00ESPN Norte y Disney Plus Premium Norte
Perú22:00Disney Plus Premium Chile
Chile00:00 (día siguiente)Disney Plus Premium Chile
Argentina00:00 (día siguiente)Disney Plus Premium Argentina
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC