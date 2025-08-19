Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 nos traen un emocionante enfrentamiento entre el Orlando City de la MLS y el actual campeón de la Liga MX, el Toluca. Este partido crucial por el pase a las semifinales se disputará en un campo neutral: el Dignity Health Sports Park de Carson en Los Ángeles, California. El torneo ha renovado su formato, enfrentando a los mejores cuatro equipos de cada liga en esta fase, lo que garantiza un duelo de alto nivel entre ambos. A continuación, te contamos a qué hora juego y qué canal transmite el duelo Toluca vs. Orlando City en Estados Unidos, México y el resto de países del mundo.

El Deportivo Toluca llegan a este encuentro con el cartel de favorito, habiendo cumplido las expectativas como el mejor equipo de la Liga MX en la primera fase del torneo. Gran parte del éxito de Los Diablos Rojos se debe al impresionante desempeño de su delantero portugués Paulinho, quien lidera la tabla de goleadores. Los mexicanos Alexis Vega, Marcel Ruiz y Jesús Gallardo también han sido fundamentales para el equipo de Antonio Mohamed, que busca consolidar su dominio en la región tras ganar la Liga MX el año pasado.

Por su parte, el Orlando City Soccer Club ha demostrado una gran capacidad de recuperación en el torneo. Después de una derrota inicial, los “Lions” se han recuperado con victorias sólidas, manteniendo vivo el sueño de conseguir un segundo título en la era de la MLS. El mediocampista Martín Ojeda ha sido clave en su ataque, mientras que el experimentado delantero Luis Muriel ha sorprendido con el hat-trick más rápido en la historia de la Leagues Cup. El conjunto cuenta también con talentos como Alex Freeman y el portero Pedro Gallese.

El ganador de esta emocionante llave avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al vencedor del emparejamiento entre Inter Miami y Tigres UANL. La gran final de la Leagues Cup 2025 está programada para el 31 de agosto, y los tres mejores equipos del torneo obtendrán un boleto directo a la Concacaf Champions Cup 2026.

El duelo entre Toluca y Orlando City promete ser épico en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Te decimos dónde seguir la transmisión, los horarios y los canales de TV para ver el partido en vivo y gratis desde México y Estados Unidos. | Crédito: mlssoccer.com / Composición Mag

A qué hora ver, Toluca vs. Orlando City por la Leagues Cup 2025 en Estados Unidos

Estos son los horarios por país para ver el partido Deportivo Toluca vs. Orlando City Soccer Club por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025:

ZONA HORARIA ESTADOS DE EE.UU. 9:00 PM ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 PM CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 7:00 PM MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 PM PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¡Leagues Cup 2025: formato renovado y más emoción! 36 clubes (Liga MX y MLS) compiten por la gloria y un cupo a Concacaf Champions Cup. Del 29 de julio al 31 de agosto, ¡no te pierdas este torneo histórico! | Crédito: mlssoccer.com

A qué hora ver, Toluca vs. Orlando City por la Leagues Cup 2025 en el resto del mundo

Esta es la lista de horarios de otros países para ver el juego por TV y online.

Guatemala: 7:00 PM

Nicaragua: 7:00 PM

El Salvador: 7:00 PM

Panamá: 8:00 PM

Ecuador: 8:00 PM

Colombia: 8:00 PM

Perú: 8:00 PM

Venezuela: 9:00 PM

Bolivia: 9:00 PM

Chile: 9:00 PM

Paraguay: 10:00 PM

Uruguay: 10:00 PM

Argentina: 10:00 PM

Brasil: 10:00 PM

Reino Unido: 2:00 AM del 21/08

España: 3:00 AM del 21/08

Alemania: 3:00 AM del 21/08

Italia: 3:00 AM del 21/08