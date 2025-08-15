Toluca FC y Pumas UNAM protagonizarán uno de los duelos más esperados de la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un choque que promete emociones este sábado 16 de agosto en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos, que vienen de una victoria contundente por 2 a 0, buscará seguir escalando posiciones y defender su tercer lugar en la tabla. Por su parte, los Auriazules, que llegan de un empate, intentarán sumar puntos para mejorar su posición. El historial reciente entre ambos equipos muestra una gran paridad, con un empate 1-1 en su último enfrentamiento. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. Pumas UNAM en USA y México, en este artículo encontrarás la respuesta a estas y más interrogantes.

Toluca, vigente campeón de la Liga MX, se mantiene en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025 y marcha tercero con 9 puntos. | Crédito: Toluca FC / Facebook

Horario y dónde ver Toluca vs. Pumas UNAM por Liga MX en México

En México, el duelo entre Toluca y Pumas UNAM se transmite por señal abierta en el Canal 5 de Televisa Deportes a partir de las 21:00 horas del Tiempo de Centro .

No obstante, también podrás seguirlo por cable con los servicios de Totalplay, Dish, Sky, Megacable, Star TV e Izzi.

TUDN y ViX Premium realizarán la cobertura para sus clientes en cable y streaming.

Horario y dónde ver Toluca vs. Pumas UNAM por Liga MX en EE.UU.

Si te encuentras en los Estados Unidos y deseas disfrutar del partido Toluca - Pumas UNAM, tendrás que contar con el servicio de TUDN USA, Univision NOW o contar con el canal de Univision en tu cableoperador. En este país, el juego empieza desde las 11 pm ET (8 pm PT).

Pumas suaa 4 puntos en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX y aún le falta ganar en su cancha. | Crédito: Pumas MX / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. Pumas UNAM por la Liga MX 2025?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING México 9:00 pm TUDN En Vivo, ViX, Tubi, Caliente TV, TUDN, Canal 5 Televisa, FOX Estados Unidos 11 pm ET / 8 pm PT TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA, Univision Costa Rica 9:00 pm ViX, Tubi, TUDN El Salvador 9:00 pm ViX, Tubi, TUDN Nicaragua 9:00 pm ViX, TUDN Guatemala 9:00 pm ViX, Tubi, TUDN Honduras 9:00 pm ViX, TUDN Panamá 10:00 pm ViX, Tubi, TUDN Puerto Rico 11:00 pm ViX República Dominicana 11:00 pm ViX, TUDN