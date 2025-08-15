Toluca recibe a Pumas UNAM este 16 de agosto en la Liga MX 2025. Consulta el horario y canal para verlo en vivo desde México y USA, con cobertura completa del encuentro. | Crédito: Toluca FC / Pumas MX / Facebook / Composición Mag
Toluca recibe a Pumas UNAM este 16 de agosto en la Liga MX 2025. Consulta el horario y canal para verlo en vivo desde México y USA, con cobertura completa del encuentro. | Crédito: Toluca FC / Pumas MX / Facebook / Composición Mag
Toluca FC y Pumas UNAM protagonizarán uno de los duelos más esperados de la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un choque que promete emociones este sábado 16 de agosto en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos, que vienen de una victoria contundente por 2 a 0, buscará seguir escalando posiciones y defender su tercer lugar en la tabla. Por su parte, los Auriazules, que llegan de un empate, intentarán sumar puntos para mejorar su posición. El historial reciente entre ambos equipos muestra una gran paridad, con un empate 1-1 en su último enfrentamiento. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. Pumas UNAM en USA y México, en este artículo encontrarás la respuesta a estas y más interrogantes.

Toluca, vigente campeón de la Liga MX, se mantiene en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025 y marcha tercero con 9 puntos. | Crédito: Toluca FC / Facebook
Horario y dónde ver Toluca vs. Pumas UNAM por Liga MX en México

En México, el duelo entre Toluca y Pumas UNAM se transmite por señal abierta en el Canal 5 de Televisa Deportes a partir de las 21:00 horas del Tiempo de Centro.

No obstante, también podrás seguirlo por cable con los servicios de Totalplay, Dish, Sky, Megacable, Star TV e Izzi.

TUDN y ViX Premium realizarán la cobertura para sus clientes en cable y streaming.

Horario y dónde ver Toluca vs. Pumas UNAM por Liga MX en EE.UU.

Si te encuentras en los Estados Unidos y deseas disfrutar del partido Toluca - Pumas UNAM, tendrás que contar con el servicio de TUDN USA, Univision NOW o contar con el canal de Univision en tu cableoperador. En este país, el juego empieza desde las 11 pm ET (8 pm PT).

Pumas suaa 4 puntos en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX y aún le falta ganar en su cancha. | Crédito: Pumas MX / Facebook
¿A qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. Pumas UNAM por la Liga MX 2025?

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREAMING
México9:00 pmTUDN En Vivo, ViX, Tubi, Caliente TV, TUDN, Canal 5 Televisa, FOX
Estados Unidos11 pm ET / 8 pm PTTUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA, Univision
Costa Rica9:00 pmViX, Tubi, TUDN
El Salvador9:00 pmViX, Tubi, TUDN
Nicaragua9:00 pmViX, TUDN
Guatemala9:00 pmViX, Tubi, TUDN
Honduras9:00 pmViX, TUDN
Panamá10:00 pmViX, Tubi, TUDN
Puerto Rico11:00 pmViX
República Dominicana11:00 pmViX, TUDN
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) para Estados Unidos, México y España.

