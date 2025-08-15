Toluca FC y Pumas UNAM protagonizarán uno de los duelos más esperados de la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un choque que promete emociones este sábado 16 de agosto en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos, que vienen de una victoria contundente por 2 a 0, buscará seguir escalando posiciones y defender su tercer lugar en la tabla. Por su parte, los Auriazules, que llegan de un empate, intentarán sumar puntos para mejorar su posición. El historial reciente entre ambos equipos muestra una gran paridad, con un empate 1-1 en su último enfrentamiento. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. Pumas UNAM en USA y México, en este artículo encontrarás la respuesta a estas y más interrogantes.
Horario y dónde ver Toluca vs. Pumas UNAM por Liga MX en México
En México, el duelo entre Toluca y Pumas UNAM se transmite por señal abierta en el Canal 5 de Televisa Deportes a partir de las 21:00 horas del Tiempo de Centro.
No obstante, también podrás seguirlo por cable con los servicios de Totalplay, Dish, Sky, Megacable, Star TV e Izzi.
TUDN y ViX Premium realizarán la cobertura para sus clientes en cable y streaming.
Horario y dónde ver Toluca vs. Pumas UNAM por Liga MX en EE.UU.
Si te encuentras en los Estados Unidos y deseas disfrutar del partido Toluca - Pumas UNAM, tendrás que contar con el servicio de TUDN USA, Univision NOW o contar con el canal de Univision en tu cableoperador. En este país, el juego empieza desde las 11 pm ET (8 pm PT).
¿A qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. Pumas UNAM por la Liga MX 2025?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV / STREAMING
|México
|9:00 pm
|TUDN En Vivo, ViX, Tubi, Caliente TV, TUDN, Canal 5 Televisa, FOX
|Estados Unidos
|11 pm ET / 8 pm PT
|TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA, Univision
|Costa Rica
|9:00 pm
|ViX, Tubi, TUDN
|El Salvador
|9:00 pm
|ViX, Tubi, TUDN
|Nicaragua
|9:00 pm
|ViX, TUDN
|Guatemala
|9:00 pm
|ViX, Tubi, TUDN
|Honduras
|9:00 pm
|ViX, TUDN
|Panamá
|10:00 pm
|ViX, Tubi, TUDN
|Puerto Rico
|11:00 pm
|ViX
|República Dominicana
|11:00 pm
|ViX, TUDN