La Liguilla MX Apertura 2025 alcanza su clímax con el partido de vuelta de Semifinales entre Toluca y Rayados de Monterrey este sábado 6 de diciembre a las 7:00 PM (Tiempo del Centro de México) / 8:00 PM ET (USA) . El duelo se disputará en el Estadio Nemesio Diez, conocido como La Bombonera, donde los Diablos Rojos intentarán revertir el marcador global. Monterrey llega con una mínima ventaja tras ganar la ida 1-0 con un solitario gol de Germán Berterame, por lo que una victoria o un empate les aseguraría el boleto a la Gran Final.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO EN DIRECTO este sábado 6 de diciembre en el Nemesio Díaz. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Históricamente, el Toluca ha dominado este enfrentamiento en partidos oficiales y, especialmente en Liguillas, donde ha ganado tres de cuatro cruces previos contra Rayados. El equipo local confía en aprovechar la altitud y su dominio en casa para superar la defensa de Monterrey. Para el técnico de Rayados, Domenec Torrent, esta es su segunda oportunidad en Semifinales, buscando romper la tendencia y llevar a su equipo a su 13ª Final en la historia de la Liguilla.

TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS. ¿Dónde ver Toluca vs. Rayados de Monterrey? Te mostramos cómo mirar el partido por TV abierta y Fútbol Online. | Crédito: Rayados / Facebook / Composición Mag

¿A qué hora juega Toluca vs. Rayados de Monterrey EN VIVO por vuelta de Liguilla MX 2025 en USA, México y el mundo?

Para que no te pierdas el juego Toluca vs. Rayados de Monterrey por la vuelta de la semifinal de la Liguilla MX 2025 este sábado 6 de diciembre, te compartimos la lista de horarios de inicio del partido en distintos países del mundo:

México (CDMX): 7:00 pm

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite Monterrey FC vs. Toluca por vuelta de Liguilla MX 2025 en USA, México y varios países más?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING México Canal 5, TUDN, TV Azteca, ViX Premium y TUDN App Estados Unidos TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision Puerto Rico ViX Premium Costa Rica ViX Premium y TUDN (VPN) El Salvador ViX Premium y TUDN (VPN) Nicaragua ViX Premium y TUDN (VPN) Guatemala ViX Premium y TUDN (VPN) Honduras ViX Premium y TUDN (VPN) Panamá ViX Premium y TUDN (VPN) Rep. Dominicana ViX Premium y TUDN (VPN)