El Estadio Nemesio Diez será una verdadera fiesta este miércoles 5 de agosto, cuando se dispute el Toluca vs. Seattle Sounders por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Si no te quieres perder el partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Toluca vs. Seattle Sounders en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

España: 4:00 am del jueves 6 de agosto

Puerto Rico: 10:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Toluca vs. Seattle Sounders?

Este miércoles 5 de agosto se podrá ver el Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass, Imagen Televisión

Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, MLS Season Pass, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass