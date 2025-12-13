TOLUCA DE LERDO, EDOMEX (MÉXICO), 14/12/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Toluca vs. Tigres UANL este domingo 14 de diciembre por la vuelta de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liguilla MX. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
Los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL se enfrentarán este domingo 14 de diciembre en el partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liguilla MX, a disputarse a las 19:00 horas del Tiempo del Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca de Lerdo, capital del Estado de México. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten en México y Estados Unidos? Aquí te contamos los detalles para que puedas seguir el encuentro desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV.

En México, el encuentro entre Toluca y Tigres UANL se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido Toluca-Tigres en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium, Canal FOX One, Tubi TV y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Toluca vs. Tigres UANL y podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Toluca vs. Tigres UANL por la final de Liguilla MX?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México19:00Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Canal FOX One, Tubi TV y TUDN App
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 p.m. PTUnivisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX
Costa Rica19:00TUDN y ViX Plus
El Salvador19:00TUDN y ViX Plus
Nicaragua19:00TUDN y ViX Plus
Guatemala19:00TUDN y ViX Plus
Honduras19:00TUDN y ViX Plus
Panamá20:00TUDN y ViX Plus
Rep. Dominicana21:00TUDN y ViX Plus
Puerto Rico21:00ViX Plus
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

