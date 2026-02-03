Conoce cuál es la hora de inicio y el canal que transmite Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco EN VIVO, por la Serie del Caribe 2026. (Fotos: @clubtomateros/ @charrosbeisbol / Composición MAG)
Dos equipos que necesitan de un triunfo. Este choque de la Serie del Caribe 2026 estará protagonizado por dos equipos mexicanos. Mira el enfrentamiento entre Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco, este miércoles 4 de febrero desde el Estadio Charros. En su debut, Tomateros cayó por 4-5 ante Cangrejeros de Santurce, mientras que Charros lleva un triunfo y una derrota en el campeonato. Aquí te dejo con los horarios y canales que transmiten el juego.

¿A qué hora y dónde ver Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Juego 2 del Día 4 de la Serie del Caribe 2026 entre Tomateros de Culiacán (México) y Charros de Jalisco (México) será a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, a través de ESPN y ESPN Deportes, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB Network. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

HorariosCiudades en Estados Unidos
8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del EsteVirginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del CentroWisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la MontañaWyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del PacíficoWashington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco EN VIVO desde México?

Mira el Juego 2 del Día 4 de la Serie del Caribe 2026 entre los Tomateros de Culiacán (México) vs. Charros de Jalisco (México) EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 19:00 horas Tiempo del Centro de México. Si quieres ver la transmisión podrás hacerlo mediante TVC Deportes (315, 316 y 317 en Megacable; 575 en Total Play; y 348 en Dish), mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Disney Plus y MLB Network. Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver este y el resto de los doce partidos de la edición número 68 de la Serie del Caribe.

Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco por la Serie del Caribe 2026: hora y canales en el mundo

PaísHorariosCanales
Argentina10:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Bolivia9:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Chile10:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Colombia8:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Ecuador8:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
España4:00 a.m. (día siguiente)MLB Network
Paraguay10:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Perú8:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Uruguay10:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Venezuela9:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Puerto Rico8:00 p.m.WAPA TV, ESPN, ESPN Deportes y MLB Network
México y Centroamérica7:00 p.m.TVC Deportes, ESPN, Disney Plus y MLB Network
El Caribe8:00 p.m.ESPN, Disney Plus y MLB Network
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

