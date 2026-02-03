Dos equipos que necesitan de un triunfo. Este choque de la Serie del Caribe 2026 estará protagonizado por dos equipos mexicanos. Mira el enfrentamiento entre Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco, este miércoles 4 de febrero desde el Estadio Charros. En su debut, Tomateros cayó por 4-5 ante Cangrejeros de Santurce, mientras que Charros lleva un triunfo y una derrota en el campeonato. Aquí te dejo con los horarios y canales que transmiten el juego .

¿A qué hora y dónde ver Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Juego 2 del Día 4 de la Serie del Caribe 2026 entre Tomateros de Culiacán (México) y Charros de Jalisco (México) será a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, a través de ESPN y ESPN Deportes, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB Network. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco EN VIVO desde México?

Mira el Juego 2 del Día 4 de la Serie del Caribe 2026 entre los Tomateros de Culiacán (México) vs. Charros de Jalisco (México) EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 19:00 horas Tiempo del Centro de México. Si quieres ver la transmisión podrás hacerlo mediante TVC Deportes (315, 316 y 317 en Megacable; 575 en Total Play; y 348 en Dish), mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Disney Plus y MLB Network. Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver este y el resto de los doce partidos de la edición número 68 de la Serie del Caribe.

Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco por la Serie del Caribe 2026: hora y canales en el mundo

País Horarios Canales Argentina 10:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Bolivia 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Chile 10:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Colombia 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Ecuador 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network España 4:00 a.m. (día siguiente) MLB Network Paraguay 10:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Perú 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Uruguay 10:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Venezuela 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network Puerto Rico 8:00 p.m. WAPA TV, ESPN, ESPN Deportes y MLB Network México y Centroamérica 7:00 p.m. TVC Deportes, ESPN, Disney Plus y MLB Network El Caribe 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB Network