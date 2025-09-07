La selección de España afronta un exigente duelo ante Turquía este domingo 7 de septiembre por las Eliminatorias UEFA 2026. El encuentro, correspondiente al Grupo E, reúne a dos selecciones con estilos muy diferentes: la campeona de Europa con su fútbol ofensivo frente a un rival de gran solidez defensiva.

El choque también genera expectativa por el enfrentamiento entre dos jóvenes estrellas: Lamine Yamal y Arda Güler, quienes buscarán liderar a sus equipos en un partido clave rumbo al Mundial 2026. España llega con confianza tras golear 3-0 a Georgia, mientras que Turquía buscará hacerse fuerte en casa.

¿A qué hora y en qué canal ver Turquía vs España en México?

El esperado partido entre España vs Turquía por las Eliminatorias UEFA 2026 se jugará en México a las 12:45 pm (hora del centro del país). La transmisión estará disponible en Sky Sports, señal que cuenta con los derechos de la competición en territorio mexicano.

De esta manera, los aficionados podrán seguir EN VIVO y EN DIRECTO este gran encuentro desde la comodidad de sus hogares o a través de la app de Sky Go para dispositivos móviles.

¿A qué hora y dónde ver Turquía vs España en USA?

En Estados Unidos, el duelo entre Turquía y España comenzará a las 1:45 pm (ET) y 10:45 am (PT), horarios que permiten disfrutar del encuentro tanto en la costa este como en la costa oeste.

El compromiso será transmitido en ESPN Deportes para televisión en español, mientras que los usuarios de streaming podrán verlo por fuboTV y ESPN+, opciones ideales para seguir el partido en cualquier dispositivo dentro del país.

¿A qué hora y qué canales transmiten Turquía vs España en otros países?

Países Hora Canales de TV / Streaming Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 03:45 pm ESPN y Disney+ Premium Chile, Bolivia, Venezuela 02:45 pm ESPN y Disney+ Premium Colombia, Perú, Ecuador 01:45 pm ESPN y Disney+ Premium España 08:45 pm RTVE, Movistar+, fuboTV