Arranca el torneo de clubes más importante de la Conmebol y uno de los máximos campeones tiene una visita complicada a Chile. Este martes 7 de abril, mira el partido de U. Católica vs. Boca Juniors, por la Jornada 1 de la Copa Libertadores 2026, encuentro que se disputará desde el Claro Arena. Los Xeneizes van con toda su artillería pesada a Santiago, para enfrentar a un conjunto cruzado que quiere dar el primer golpe de este certamen. Aquí te cuento cuáles son los horarios y canales de TV que van a transmitir Boca vs. U. Católica, para seguirlo minuto a minuto.
¿A qué hora juega U. Católica vs. Boca Juniors por Copa Libertadores 2026?
Mira la transmisión de U. Católica vs. Boca Juniors EN VIVO por la Jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 a partir de las 21:30 horas Chile y Argentina. Aquí te dejo con más horarios en Latinoamérica para que puedas ver el encuentro minuto a minuto.
- Bolivia: 20:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Estados Unidos: 20:30 ET
- México: 18:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
¿Qué canal transmite U. Católica vs. Boca Juniors EN VIVO por Libertadores 2026?
La transmisión del juego de la U. Católica vs. Boca Juniors EN VIVO se podrá ver desde Chile mediante ESPN Premium en TV paga, Chilevisión en TV Abierta y Disney Plus Premium en Streaming; de otro lado, desde Argentina puedes seguirlo en Telefe en TV Abierta, Fox Sports 2 en TV paga, DGO y Disney Plus Premium en streaming.
Estas son las señales oficiales que van a pasar el minuto a minuto de este encuentro entre los Cruzados y los Xeneizes. Además, en el resto de Latinoamérica se podrá ver por ESPN 5 o Disney Plus Premium.
- Canal TV Abierta Chile: Chilevisión
- Canal TV Abierta Argentina: Telefe
- Otros canales en Argentina: Fox Sports 2, DGO y Disney Plus Premium
- Otros canales en Chile: ESPN Premium y Disney Plus Premium
U. Católica vs. Boca Juniors: posibles alineaciones
- U. Católica: Bernedo; González, Ampuero, Díaz, Mena; Valencia, Cuevas, Montes, Giani, Palavecin; Zampedri.
- Boca Juniors: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Ascacibar; Aranda, Merentiel y Bareiro.
Horarios, TV y dónde ver U. Católica vs. Boca Juniors por Jornada 1 de Copa Libertadores 2026
- Fecha: martes 7 de abril de 2026
- Lugar: Claro Arena de Las Condes, Santiago de Chile
- Horario: 9:30 p.m. Argentina y Chile
- Canal TV Argentina: Telefe, Fox Sports 2, DGO y Disney Plus Premium
- Canal TV Chile: Chilevisión, ESPN Premium y Disney Plus Premium