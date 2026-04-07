Arranca el torneo de clubes más importante de la Conmebol y uno de los máximos campeones tiene una visita complicada a Chile. Este martes 7 de abril, mira el partido de U. Católica vs. Boca Juniors, por la Jornada 1 de la Copa Libertadores 2026, encuentro que se disputará desde el Claro Arena. Los Xeneizes van con toda su artillería pesada a Santiago, para enfrentar a un conjunto cruzado que quiere dar el primer golpe de este certamen. Aquí te cuento cuáles son los horarios y canales de TV que van a transmitir Boca vs. U. Católica , para seguirlo minuto a minuto.

Boca Juniors debutará en la Copa Libertadores 2026 este 7 de abril como visitante frente a Universidad Católica (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿A qué hora juega U. Católica vs. Boca Juniors por Copa Libertadores 2026?

Mira la transmisión de U. Católica vs. Boca Juniors EN VIVO por la Jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 a partir de las 21:30 horas Chile y Argentina. Aquí te dejo con más horarios en Latinoamérica para que puedas ver el encuentro minuto a minuto.

Bolivia: 20:30 horas

20:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas Estados Unidos: 20:30 ET

20:30 ET México: 18:30 horas

18:30 horas Paraguay: 21:30 horas

21:30 horas Perú: 19:30 horas

19:30 horas Uruguay: 21:30 horas

21:30 horas Venezuela: 20:30 horas

¿Qué canal transmite U. Católica vs. Boca Juniors EN VIVO por Libertadores 2026?

La transmisión del juego de la U. Católica vs. Boca Juniors EN VIVO se podrá ver desde Chile mediante ESPN Premium en TV paga, Chilevisión en TV Abierta y Disney Plus Premium en Streaming; de otro lado, desde Argentina puedes seguirlo en Telefe en TV Abierta, Fox Sports 2 en TV paga, DGO y Disney Plus Premium en streaming.

Estas son las señales oficiales que van a pasar el minuto a minuto de este encuentro entre los Cruzados y los Xeneizes. Además, en el resto de Latinoamérica se podrá ver por ESPN 5 o Disney Plus Premium.

Canal TV Abierta Chile: Chilevisión

Chilevisión Canal TV Abierta Argentina: Telefe

Telefe Otros canales en Argentina: Fox Sports 2, DGO y Disney Plus Premium

Fox Sports 2, DGO y Disney Plus Premium Otros canales en Chile: ESPN Premium y Disney Plus Premium

U. Católica vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

U. Católica : Bernedo; González, Ampuero, Díaz, Mena; Valencia, Cuevas, Montes, Giani, Palavecin; Zampedri.

: Bernedo; González, Ampuero, Díaz, Mena; Valencia, Cuevas, Montes, Giani, Palavecin; Zampedri. Boca Juniors: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Ascacibar; Aranda, Merentiel y Bareiro.

Horarios, TV y dónde ver U. Católica vs. Boca Juniors por Jornada 1 de Copa Libertadores 2026

Fecha: martes 7 de abril de 2026

martes 7 de abril de 2026 Lugar: Claro Arena de Las Condes, Santiago de Chile

Claro Arena de Las Condes, Santiago de Chile Horario: 9:30 p.m. Argentina y Chile

9:30 p.m. Argentina y Chile Canal TV Argentina: Telefe, Fox Sports 2, DGO y Disney Plus Premium

Telefe, Fox Sports 2, DGO y Disney Plus Premium Canal TV Chile: Chilevisión, ESPN Premium y Disney Plus Premium