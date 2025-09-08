La selección de Estados Unidos busca recuperarse tras una dura derrota, y lo hará este martes 9 de septiembre enfrentando a Japón en un partido amistoso en el Lower.com Field de Columbus. Este será el cuarto encuentro en la historia entre ambas naciones. Después de una derrota por 2-0 contra Corea del Sur, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino necesita urgentemente un resultado positivo para levantar el ánimo de cara a la Copa del Mundo 2026, que se jugará en casa.

El USMNT han mostrado vulnerabilidad defensiva y falta de cohesión en sus últimos amistosos, concediendo seis goles en sus últimas tres derrotas. Esta mala racha, con seis derrotas en lo que va del año, es la peor que el equipo ha registrado desde 2011. Sin embargo, el historial reciente contra equipos asiáticos es favorable, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos.

Por su parte, Japón llega al encuentro con una racha de cuatro victorias consecutivas que se vio interrumpida por un empate 0-0 contra México. El equipo de Hajime Moriyasu se ha caracterizado por una defensa sólida, habiendo concedido solo dos goles en sus últimos ocho partidos. Desde su eliminación en la Copa Asiática, el equipo ha ganado 14 de sus 17 partidos oficiales. El “Samurai Blue” buscará mantener su buen momento, confiando en su capacidad para marcar el primer gol y asegurar la victoria.

Estados Unidos viene de caer derrotado 2-0 ante Corea del Sur en amistoso internacional por fecha FIFA. | Crédito: @usmnt / Instagram

USA vs. Japón: fecha y hora del partido amistoso

Fecha: Martes, 9 de septiembre de 2025

Martes, 9 de septiembre de 2025 Hora: 6:30 pm ET / 4:30 pm Tiempo del Centro de México

6:30 pm ET / 4:30 pm Tiempo del Centro de México Lugar: Lower.com Field, Columbus, Ohio

Japón viene de igualar sin goles ante México en partido amistoso internacional por fecha FIFA. | Crédito: @japanfootballassociation / Instagram

USA vs. Japón: dónde ver EN VIVO

El amistoso de la USMNT ante Japón contará con transmisión por diversas señales de televisión de paga, estaciones radiales y streaming, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del encuentro.

TV de paga: Telemundo Deportes En Vivo, TNT USA, UNIVERSO

Telemundo Deportes En Vivo, TNT USA, UNIVERSO Streaming: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Amazon Prime Video, Max, Watch TNT

fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Amazon Prime Video, Max, Watch TNT Radio: Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports

Este partido marcará un nuevo examen para el combinado de Mauricio Pochettino, que quiere llegar con solidez al Mundial 2026, mientras Japón buscará revalidar su condición de favorito al demostrar por qué fue una de las primeras selecciones en asegurar su boleto a la justa mundialista.