El Estadio de Mestalla será el escenario del duelo entre Valencia CF y FC Barcelona por LaLiga 2026, con cobertura televisiva habilitada para Estados Unidos, México y España. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
El Estadio de Mestalla será el escenario del duelo entre Valencia CF y FC Barcelona por LaLiga 2026, con cobertura televisiva habilitada para Estados Unidos, México y España. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

FC Barcelona visitará al Valencia CF en el Estadio de la Mestanza por la Fecha 4 de LaLiga EA Sports 2026-27 este domingo 6 de septiembre a partir de las 4:15 pm horario peninsular / 10:15 am ET / 8:15 am Tiempo del Centro de México / 7:15 am PT en un encuentro que ha sido declarado de alto riesgo, lo que implicará estrictos controles adicionales de seguridad. Bajo las órdenes de Hansi Flick, el vigente campeón lidera la tabla tras encadenar tres victorias consecutivas frente a Elche (5-0), Athletic Club (2-0) y Rayo Vallecano (5-2) con un esquema ofensivo que carbura a la perfección, potenciado por los goles de Raphinha y la gran forma de Fermín López y Lamine Yamal. Los murciélagos, por su parte, solo han sumado un punto de nueve posibles tras caer recientemente 3-1 ante el Deportivo de La Coruña. El equipo dirigido por Carlos Corberán necesita urgentemente revertir el rumbo en el año de la despedida del viejo recinto deportivo que alberga sus juegos de local. ¿Quieres ver el partido Valencia CF vs. FC Barcelona en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

BARCELONA, ESPAÑA, (06-09-2026).- Guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Valencia CF desde la Mestanza que se realizará este domingo 6 de septiembre. FOTO: X de Barcelona.
BARCELONA, ESPAÑA, (06-09-2026).- Guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Valencia CF desde la Mestanza que se realizará este domingo 6 de septiembre. FOTO: X de Barcelona.

¿A qué hora juega Valencia CF vs. FC Barcelona por la Jornada 4 de LaLiga 2026-27?

El Valencia CF vs. FC Barcelona del domingo 6 de septiembre de 2026 se juega a las 16:15 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / CiudadHora local del partido
España (Barcelona/Madrid)16:15
México (CDMX)08:15
Estados Unidos – ET (NY, Miami)10:15
Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)09:15
Estados Unidos – MT (Denver)08:15
Estados Unidos – PT (Los Ángeles)07:15
Guatemala08:15
Honduras08:15
El Salvador08:15
Nicaragua08:15
Costa Rica08:15
Panamá09:15
Colombia (Bogotá)09:15
Perú (Lima)09:15
Ecuador (Quito)09:15
Venezuela (Caracas)10:15
Bolivia (La Paz)10:15
Chile (Santiago)10:15
Argentina (Buenos Aires)11:15
Brasil (São Paulo)11:15
Paraguay (Asunción)11:15
Uruguay (Montevideo)11:15

¿Qué canal TV transmite el partido Valencia CF vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Valencia CF vs. FC Barcelona de este domingo 6 de septiembre de 2026 (Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27) se verá en España por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited
MéxicoSky Sports (SKY)Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN
GuatemalaSky Sports Norte--
HondurasSky Sports Norte--
El SalvadorSky Sports Norte --
NicaraguaSky Sports Norte--
Costa RicaSky Sports Norte --
PanamáSky Sports Norte--
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
ArgentinaESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
Brasil--Amazon Prime Video, CazéTV
FC Barcelona y Valencia CF se enfrentarán en un compromiso decisivo de LaLiga 2026-27 transmitido en directo para EE. UU., España y México. | Crédito: Composición Depor
FC Barcelona y Valencia CF se enfrentarán en un compromiso decisivo de LaLiga 2026-27 transmitido en directo para EE. UU., España y México. | Crédito: Composición Depor

Fecha, hora, TV y online para ver Valencia CF vs. FC Barcelona

FC Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentarán en la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27. El partido se llevará a cabo el lunes 31 de agosto a las 3:30 pm ET / 1:30 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

  • Partido: Valencia CF vs. FC Barcelona
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga EA Sports
  • Fecha: Lunes, 31 de agosto de 2026
  • Horario: 21:30 horas en España
  • Sede: Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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