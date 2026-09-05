FC Barcelona visitará al Valencia CF en el Estadio de la Mestanza por la Fecha 4 de LaLiga EA Sports 2026-27 este domingo 6 de septiembre a partir de las 4:15 pm horario peninsular / 10:15 am ET / 8:15 am Tiempo del Centro de México / 7:15 am PT en un encuentro que ha sido declarado de alto riesgo, lo que implicará estrictos controles adicionales de seguridad. Bajo las órdenes de Hansi Flick, el vigente campeón lidera la tabla tras encadenar tres victorias consecutivas frente a Elche (5-0), Athletic Club (2-0) y Rayo Vallecano (5-2) con un esquema ofensivo que carbura a la perfección, potenciado por los goles de Raphinha y la gran forma de Fermín López y Lamine Yamal. Los murciélagos, por su parte, solo han sumado un punto de nueve posibles tras caer recientemente 3-1 ante el Deportivo de La Coruña. El equipo dirigido por Carlos Corberán necesita urgentemente revertir el rumbo en el año de la despedida del viejo recinto deportivo que alberga sus juegos de local. ¿Quieres ver el partido Valencia CF vs. FC Barcelona en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

BARCELONA, ESPAÑA, (06-09-2026).- Guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Valencia CF desde la Mestanza que se realizará este domingo 6 de septiembre. FOTO: X de Barcelona.

¿A qué hora juega Valencia CF vs. FC Barcelona por la Jornada 4 de LaLiga 2026-27?

El Valencia CF vs. FC Barcelona del domingo 6 de septiembre de 2026 se juega a las 16:15 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / Ciudad Hora local del partido España (Barcelona/Madrid) 16:15 México (CDMX) 08:15 Estados Unidos – ET (NY, Miami) 10:15 Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas) 09:15 Estados Unidos – MT (Denver) 08:15 Estados Unidos – PT (Los Ángeles) 07:15 Guatemala 08:15 Honduras 08:15 El Salvador 08:15 Nicaragua 08:15 Costa Rica 08:15 Panamá 09:15 Colombia (Bogotá) 09:15 Perú (Lima) 09:15 Ecuador (Quito) 09:15 Venezuela (Caracas) 10:15 Bolivia (La Paz) 10:15 Chile (Santiago) 10:15 Argentina (Buenos Aires) 11:15 Brasil (São Paulo) 11:15 Paraguay (Asunción) 11:15 Uruguay (Montevideo) 11:15

¿Qué canal TV transmite el partido Valencia CF vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Valencia CF vs. FC Barcelona de este domingo 6 de septiembre de 2026 (Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27) se verá en España por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y Sky Sports según el territorio.

Región / País Canales de TV principales Streaming oficial / apps Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited México Sky Sports (SKY) Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN Guatemala Sky Sports Norte -- Honduras Sky Sports Norte -- El Salvador Sky Sports Norte -- Nicaragua Sky Sports Norte -- Costa Rica Sky Sports Norte -- Panamá Sky Sports Norte -- Colombia ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Perú ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Chile ESPN Chile Disney+ Premium Chile Argentina ESPN Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Brasil -- Amazon Prime Video, CazéTV

FC Barcelona y Valencia CF se enfrentarán en un compromiso decisivo de LaLiga 2026-27 transmitido en directo para EE. UU., España y México. | Crédito: Composición Depor

Fecha, hora, TV y online para ver Valencia CF vs. FC Barcelona

FC Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentarán en la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 . El partido se llevará a cabo el lunes 31 de agosto a las 3:30 pm ET / 1:30 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

Partido : Valencia CF vs. FC Barcelona

: Valencia CF vs. FC Barcelona Fase : Jornada 3

: Jornada 3 Torneo : LaLiga EA Sports

: LaLiga EA Sports Fecha : Lunes, 31 de agosto de 2026

: Lunes, 31 de agosto de 2026 Horario : 21:30 horas en España

: 21:30 horas en España Sede: Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)