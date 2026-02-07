El conjunto merengue debe salir sí o sí por una victoria más en LaLiga de España. Este domingo 8 de febrero, el Real Madrid visitará a Valencia CF en la Jornada 23 del fútbol español, con la obligación de obtener los 3 puntos luego del triunfo del Barcelona, que se ha alejado a 4 unidades. Aquí te cuento a qué hora juegan y qué canales van a transmitir el partido desde el Estadio de Mestalla.
¿A qué hora juega Valencia CF vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
Mira la transmisión del partido de Valencia CF vs. Real Madrid, este domingo 8 de febrero a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 23 de LaLiga de España, donde los merengues están a un paso de alcanzar al Barcelona.
|País
|Horario
|Argentina
|5:00 p.m.
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Chile
|5:00 p.m.
|Colombia
|3:00 p.m.
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Centroamérica
|2:00 p.m.
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Perú
|3:00 p.m.
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Venezuela
|4:00 p.m.
¿Qué canal transmite Valencia CF vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
Desde España, podrás ver el juego de Valencia CF vs. Real Madrid a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).
Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.
|País
|Canales de TV
|Argentina
|DIRECTV Sports y DGo
|Bolivia
|DIRECTV Sports y DGo
|Chile
|DIRECTV Sports y DGos
|Colombia
|DIRECTV Sports y DGo
|Ecuador
|DIRECTV Sports y DGo
|Centroamérica
|Sky Sports HD
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|Perú
|DIRECTV Sports y DGo
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
Valencia CF vs. Real Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026
- Lugar: Estadio de Mestalla, Valencia
- Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX
- Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
- Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)