El conjunto merengue debe salir sí o sí por una victoria más en LaLiga de España. Este domingo 8 de febrero, el Real Madrid visitará a Valencia CF en la Jornada 23 del fútbol español, con la obligación de obtener los 3 puntos luego del triunfo del Barcelona, que se ha alejado a 4 unidades. Aquí te cuento a qué hora juegan y qué canales van a transmitir el partido desde el Estadio de Mestalla.

Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga en el estadio de Mestalla. / JOSE JORDAN

¿A qué hora juega Valencia CF vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Mira la transmisión del partido de Valencia CF vs. Real Madrid, este domingo 8 de febrero a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 23 de LaLiga de España, donde los merengues están a un paso de alcanzar al Barcelona.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Valencia CF vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Desde España, podrás ver el juego de Valencia CF vs. Real Madrid a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV Argentina DIRECTV Sports y DGo Bolivia DIRECTV Sports y DGo Chile DIRECTV Sports y DGos Colombia DIRECTV Sports y DGo Ecuador DIRECTV Sports y DGo Centroamérica Sky Sports HD Paraguay DIRECTV Sports y DGo Perú DIRECTV Sports y DGo Uruguay DIRECTV Sports y DGo Venezuela DIRECTV Sports y DGo

