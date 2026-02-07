Consulta cuáles son los horarios y canales para ver la transmisión de Valencia CF vs. Real Madrid EN VIVO desde España, USA y México, por LaLiga 2026. (Fotos: @ValenciaCF / @RealMadridCF / Composición MAG)
Piero Hatto

El conjunto merengue debe salir sí o sí por una victoria más en LaLiga de España. Este domingo 8 de febrero, el Real Madrid visitará a Valencia CF en la Jornada 23 del fútbol español, con la obligación de obtener los 3 puntos luego del triunfo del Barcelona, que se ha alejado a 4 unidades. Aquí te cuento a qué hora juegan y qué canales van a transmitir el partido desde el Estadio de Mestalla.

Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga en el estadio de Mestalla.
/ JOSE JORDAN

¿A qué hora juega Valencia CF vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Mira la transmisión del partido de Valencia CF vs. Real Madrid, este domingo 8 de febrero a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 23 de LaLiga de España, donde los merengues están a un paso de alcanzar al Barcelona.

PaísHorario
Argentina5:00 p.m.
Bolivia4:00 p.m.
Chile5:00 p.m.
Colombia3:00 p.m.
Ecuador3:00 p.m.
Centroamérica2:00 p.m.
Paraguay5:00 p.m.
Perú3:00 p.m.
Uruguay5:00 p.m.
Venezuela4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Valencia CF vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Desde España, podrás ver el juego de Valencia CF vs. Real Madrid a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

PaísCanales de TV
ArgentinaDIRECTV Sports y DGo
BoliviaDIRECTV Sports y DGo
ChileDIRECTV Sports y DGos
ColombiaDIRECTV Sports y DGo
EcuadorDIRECTV Sports y DGo
CentroaméricaSky Sports HD
ParaguayDIRECTV Sports y DGo
PerúDIRECTV Sports y DGo
UruguayDIRECTV Sports y DGo
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo

Valencia CF vs. Real Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026
  • Lugar: Estadio de Mestalla, Valencia
  • Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX
  • Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)
