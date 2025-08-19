La Pequeña Liga de Cardenales, equipo que representa a Venezuela en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas 2025, se enfrentará a en la semifinal del torneo a su similar de China Taipéi en el Volunteer Stadium de South Williamsport, Pensilvania. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego de béisbol en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber, según el país donde te encuentres.

A partir de las 13:00 horas de Caracas, el duelo de la Pequeña Liga de Cardenales ante China Taipéi se transmite EN VIVO y EN DIRECTO por Disney Plus Premium. Sin embargo, también será televisado por ESPN 3 o ESPN 4 para que puedas verlo en tu cableoperador de preferencia.

Disney Plus Premium también televisará el juego Venezuela-China Taipéi en el resto de países de Sudamérica.

Por otro lado, si vives en los Estados Unidos o Puerto Rico, puedes seguir el juego de Venezuela vs. China Taipéi por ESPN Plus (inglés) y ESPN Deportes (español) a partir de las 1 pm ET (10 am PT).

¿A qué hora juega y qué canal transmite Venezuela vs. China Taipéi por el Mundial de las Pequeñas Ligas 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming Venezuela 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos 1 pm ET / 10 am PT ESPN Plus y ESPN Deportes Puerto Rico 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 13:00 ESPN y Disney Plus Premium México 11:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 12:00 ESPN y Disney Plus Premium