SOUTH WILLIAMSPORT, PENSILVANIA (EE.UU.), 20/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el juego entre Venezuela y China Taipéi este miércoles 24 de agosto por la semifinal de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas 2025. Foto de littleleague.org
SOUTH WILLIAMSPORT, PENSILVANIA (EE.UU.), 20/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el juego entre Venezuela y China Taipéi este miércoles 24 de agosto por la semifinal de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas 2025. Foto de littleleague.org
/ Little League
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La Pequeña Liga de Cardenales, equipo que representa a Venezuela en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas 2025, se enfrentará a en la semifinal del torneo a su similar de China Taipéi en el Volunteer Stadium de South Williamsport, Pensilvania. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego de béisbol en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber, según el país donde te encuentres.

A partir de las 13:00 horas de Caracas, el duelo de la Pequeña Liga de Cardenales ante China Taipéi se transmite EN VIVO y EN DIRECTO por Disney Plus Premium. Sin embargo, también será televisado por ESPN 3 o ESPN 4 para que puedas verlo en tu cableoperador de preferencia.

Disney Plus Premium también televisará el juego Venezuela-China Taipéi en el resto de países de Sudamérica.

Por otro lado, si vives en los Estados Unidos o Puerto Rico, puedes seguir el juego de Venezuela vs. China Taipéi por ESPN Plus (inglés) y ESPN Deportes (español) a partir de las 1 pm ET (10 am PT).

¿A qué hora juega y qué canal transmite Venezuela vs. China Taipéi por el Mundial de las Pequeñas Ligas 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Venezuela13:00ESPN y Disney Plus Premium
Estados Unidos1 pm ET / 10 am PTESPN Plus y ESPN Deportes
Puerto Rico13:00ESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana13:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba13:00ESPN y Disney Plus Premium
México11:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia12:00ESPN y Disney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC