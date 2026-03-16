Venezuela está a un paso de hacer historia en el mundo del deporte. La Vinotinto buscará por primera vez el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuando enfrente a Estados Unidos (Team USA) en la gran final. El duelo se disputará este martes 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, Florida. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal se transmitirá el partido? Aquí te contamos todos los detalles que necesitas para verlo desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular, según el país donde te encuentres.

En Venezuela, la gran final frente a Estados Unidos se disputará a las 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) y podrá verse por una amplia oferta de señales: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports y la plataforma Béisbol Play.

Para quienes estén fuera de territorio venezolano y no quieran perderse el Venezuela vs. Estados Unidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, ESPN y Disney Plus Premium ofrecerán la cobertura internacional del encuentro.

En Estados Unidos, el compromiso se podrá seguir por FOX, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV; mientras que en México la transmisión estará a cargo de Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium, para que ningún fanático se quede sin vivir este posible capítulo dorado de la novena venezolana.

¿En qué canal transmiten el juego Venezuela vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Venezuela : TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium.

: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium. Estados Unidos : FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV.

: FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV. México : Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium.

: Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium. Puerto Rico: WAPA Deportes.

WAPA Deportes. República Dominicana : VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32.

: VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32. Cuba : Tele Rebelde.

: Tele Rebelde. Nicaragua : Canal 13 de Viva Nicaragua.

: Canal 13 de Viva Nicaragua. Panamá: RPC TV

¿A qué hora juega Venezuela vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

18:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

19:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

20:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba y Bolivia.

21:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Horarios en Estados Unidos

9 p.m. ET

8 p.m. CT

7 p.m. MT

6 p.m. PT