La selección de Venezuela arranca su recta final de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un juego de exhibición de alto nivel frente a los Houston Astros. Este duelo le permite al cuerpo técnico probar cómo responde el equipo ante una organización de MLB en plena forma de Spring Training, con un roster que mezcla figuras consolidadas y talento joven.

El amistoso se jugará en el CACTI Park of the Palm Beaches, en West Palm Beach, Florida, uno de los complejos primaverales más modernos de Grandes Ligas. Para el fanático venezolano, es la primera oportunidad real de ver al “Team Venezuela” en modo competencia, más allá de los entrenamientos y prácticas cerradas.

Fecha, hora y estadio del Venezuela vs Houston Astros

El juego entre Venezuela y los Astros está programado para el martes 3 de marzo de 2026 como parte oficial del calendario de exhibición del Clásico Mundial. De acuerdo con la información confirmada por el comité organizador y medios especializados, el encuentro inicia a las 18:05 horas del Este de Estados Unidos (ET), es decir, las 19:05 horas en Venezuela , que comparte huso horario con el Este para este periodo.

El escenario, CACTI Park of the Palm Beaches, es la sede de Spring Training de los Astros y ofrece condiciones prácticamente idénticas a las de un juego de temporada regular de MLB: iluminación, montículo, dimensiones y ambiente de estadio lleno de aficionados. Esto da a Venezuela un contexto competitivo real, muy diferente a un simple juego de práctica interna.

Dónde y a qué hora ver Venezuela vs. Houston Astros EN VIVO por TV y Online

La gran pregunta del aficionado venezolano es cómo seguir este amistoso sin perder detalle. Según la guía de transmisión del torneo y reportes especializados, el duelo se podrá ver en varios formatos:

Plataforma / Canal Tipo País donde aplica Cómo lo transmite Hora local del partido* FOX Deportes TV de paga Estados Unidos Transmisión en vivo en español del amistoso Venezuela vs Astros. 18:05 ET (Nueva York, Miami) MLB Network (según guía) TV de paga Estados Unidos Emite juegos de exhibición del Clásico Mundial; el duelo aparece en su parrilla de preparación. 18:05 ET ESPN Deportes TV de paga Estados Unidos Señal en español que incluye partidos de preparación WBC en su programación, según disponibilidad regional. 18:05 ET Fubo Streaming OTT Estados Unidos Plataforma que incluye FOX Deportes y MLB Network; disponible con prueba gratuita para nuevos usuarios. 18:05 ET DirecTV Stream / SlingTV Streaming OTT Estados Unidos Paquetes con FOX Deportes y/o ESPN Deportes para ver el juego online, según plan contratado. 18:05 ET ESPN+ Streaming OTT Estados Unidos Listado como evento en vivo “Venezuela vs. Houston Astros (3/3/26)” en el reproductor de ESPN. 18:05 ET MLB.TV Streaming oficial Estados Unidos y países donde opera (incluido acceso desde Venezuela con suscripción) Transmite el juego como duelo de exhibición de Spring Training ligado al calendario del Clásico Mundial 2026. 18:05 ET / 19:05 en Venezuela Canales deportivos locales (cable) TV de paga Venezuela Algunos operadores replican la señal internacional (FOX/ESPN) en sus parrillas; la disponibilidad depende del cableoperador. 19:05 hora de Venezuela (mismo huso que ET para este periodo)

FOX Deportes (Estados Unidos): canal en español de la familia Fox Sports que emite juegos de exhibición y todos los partidos del Clásico Mundial en territorio estadounidense.

Fubo (Estados Unidos): servicio de streaming que incluye FOX Deportes y ofrece prueba gratuita para nuevos usuarios, lo que permite ver el juego sin costo inicial si te registras desde un país donde esté disponible.

ESPN+ / ESPN Deportes (streaming): el partido figura en la plataforma ESPN+ como evento en vivo del martes 3 de marzo, accesible mediante suscripción digital.

Qué se juega Venezuela en este amistoso ante Astros

Aunque el marcador no cuenta en la tabla del Clásico Mundial, el choque contra Houston es vital para el cuerpo técnico de Omar López. El partido permite:

Ver cómo se adaptan los lanzadores venezolanos a una alineación de MLB desde la primera entrada, algo clave para ajustar rotación y bullpen.

Definir combinaciones defensivas en el infield y outfield, probando química entre titulares y suplentes.

Evaluar la producción ofensiva en conteos de presión, con corredores en base y ante distintos tipos de pitcheo.

La base del Team Venezuela que verás ante Astros

El amistoso frente a Houston está pensado para que se vea en acción a gran parte de la base que representará a Venezuela en el Clásico Mundial 2026. La lista incluye nombres de élite como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Luis Arráez, Willson y William Contreras, Gleyber Torres y Eugenio Suárez, entre otros.

En el pitcheo, el staff cuenta con brazos de experiencia en MLB como Germán Márquez, Eduardo Rodríguez, Ranger Suárez y Antonio Senzatela, apoyados por relevistas jóvenes que buscan ganarse un rol importante en la rotación del torneo. Este duelo ante Astros ayuda a determinar quiénes están en mejor forma para abrir juegos, quiénes se perfilan como setup o cerradores, y quién puede ser ese brazo “comodín” que soluciona entradas complicadas.