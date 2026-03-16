¡La “Vinotinto” hace historia y está a un solo paso de la gran final! Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Venezuela vs. Italia hoy, prepárate para una semifinal electrizante este lunes 16 de marzo. El juego se realizará a partir de las 8:00 p. m. (hora del Este de EE. UU., ET) en el loanDepot park, Miami, Florida, Estados Unidos . Conoce los horarios por región y qué canales van a transmitir el partido en vivo y en directo online.

Tras eliminar al vigente campeón, Japón, en un juego épico que terminó 8-5, Venezuela llega con el ánimo por las nubes para buscar su primer título mundial. Para la comunidad venezolana en Estados Unidos, este duelo representa el regreso a las semifinales por primera vez desde el 2009, consolidando un equipo que ya aseguró su cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta semifinal es histórica para ambos países, ya que Italia también debuta en esta instancia tras resistir una feroz remontada de Puerto Rico. Se espera una asistencia masiva de fanáticos latinos en el estadio, creando un ambiente digno de una final anticipada.

Italia llega como la gran sorpresa del torneo tras dominar su grupo y vencer a potencias como Estados Unidos y Puerto Rico. Liderados por una ofensiva agresiva que castigó temprano a los boricuas, los europeos han demostrado que ya no son el equipo “cenicienta”. Con un lineup que incluye figuras de Grandes Ligas como Vinnie Pasquantino, los italianos buscarán silenciar los bates venezolanos que vienen de humillar al “Samurai Japan”. La clave del partido para la Vinotinto será mantener la rotación de pitcheo sólida que les dio el pase a esta fase crítica.

Por otro lado, la victoria de Venezuela sobre Japón no solo fue un triunfo deportivo, sino un mensaje de autoridad al mundo del béisbol. Al eliminar al único equipo que había llegado a todas las semifinales previas, la novena venezolana se posiciona como el rival a vencer. El ganador de este encuentro se enfrentará en la gran final al vencedor del duelo entre Estados Unidos y República Dominicana.

A qué hora juega Venezuela vs. Italia por cuartos de final del CMB 2026

Conoce los horarios por país para ver el partido entre dos potencias mundiales por la clasificación a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol: Venezuela vs. Italia EN VIVO este domingo 15 de marzo a partir de las 8:00 p.m. ET .

Estados Unidos (Costa Este, ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Costa Centro, CT): 7:00 p.m.

Estados Unidos (Montaña, MT): 6:00 p.m.

Estados Unidos (Costa Oeste, PT): 5:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

República Dominicana: 8:00 p.m.

Puerto Rico: 8:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Chile (Santiago, fin de verano austral en marzo): 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

México (CDMX): 6:00 p.m.

México (Pacífico – Tijuana): 5:00 p.m.

España (Península): 1:00 a.m. del lunes 16 de marzo

Islas Canarias: 0:00 a.m. del lunes 16 de marzo

Portugal (Lisboa): 0:00 a.m. del lunes 16 de marzo

Japón (Tokio): 9:00 a.m. del lunes 16 de marzo

Corea del Sur (Seúl): 9:00 a.m. del lunes 16 de marzo

China (Pekín): 8:00 a.m. del lunes 16 de marzo

Qué canal transmite Venezuela vs. Italia EN VIVO por TV y Streaming

Las guías oficiales del torneo confirman que todos los juegos del CMB 2026 se reparten entre FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes en Estados Unidos, con streaming en Fubo, Tubi y la app de FOX Sports. Para este duelo:

Región / País Canales de TV principales Plataformas de streaming principales Estados Unidos FOX, FS1, FS2, FOX Deportes Fubo, Tubi, app FOX Sports Venezuela vs Japón en EE. UU. FOX (señal principal para el partido), FOX Deportes (narración en español en muchos mercados) Fubo, Tubi, app FOX Sports Canadá Sportsnet (inglés), TVA Sports (francés) Apps propias de Sportsnet y TVA, plataformas de cable/satélite Japón Netflix Japón App de Netflix Japón Latinoamérica ESPN, señales deportivas locales según país Star+/Disney+ (según mercado), apps de operadores locales

Estados Unidos: FOX como señal principal para Venezuela vs. Italia; FOX Deportes ofrece narración en español en muchos mercados.

Canadá: Sportsnet (inglés) y TVA Sports (francés), según acuerdos de derechos para el torneo.​

Japón: transmisión vía Netflix Japón, de acuerdo con el esquema de derechos anunciado para esta edición.​

Latinoamérica: ESPN y Star+/Disney+ como ejes principales, más señales deportivas locales según el país.​