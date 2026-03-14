El camino a la gloria del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 se traslada a Miami para un duelo de pronóstico reservado. Este sábado 14 de marzo, la Selección de Venezuela se medirá ante el vigente campeón, Japón , en lo que será el cierre estelar de la fase de cuartos de final. El juego se realizará a partir de las 9:00 p. m. (hora del Este de EE. UU., ET) en el loanDepot park, Miami, Florida, Estados Unidos. Conoce los horarios por región y qué canales van a transmitir el partido en vivo y en directo online.

El escenario será el imponente loanDepot park, hogar de los Marlins de Miami, donde el “Arepa Power” de Ronald Acuña Jr. y Luis Arráez buscará destronar a la maquinaria japonesa liderada por la superestrella Shohei Ohtani. Este encuentro no solo define un pase a semifinales, sino que revive una de las rivalidades más intensas del béisbol moderno entre la potencia caribeña y el actual monarca asiático.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido entre Venezuela vs. Japón este sábado 14 de marzo, a partir de las 9:00 p.m. ET desde el loanDepot park, Miami, Florida. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

A qué hora juega Venezuela vs. Japón por cuartos de final del CMB 2026

Conoce los horarios por país para ver el partido entre dos potencias mundiales por la clasificación a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol: Venezuela vs. Japón EN VIVO este sábado 14 de marzo a partir de las 9:00 p.m. ET .

Estados Unidos (Costa Este, ET): 9:00 p.m.

Estados Unidos (Costa Centro, CT): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Montaña, MT): 7:00 p.m.

Estados Unidos (Costa Oeste, PT): 6:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Panamá: 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Chile (Santiago, fin de verano austral en marzo): 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

México (CDMX): 8:00 p.m.

México (Pacífico – Tijuana): 7:00 p.m.

República Dominicana: 10:00 p.m.

Puerto Rico: 10:00 p.m.

España (Península): 3:00 a.m. del domingo 15 de marzo

Islas Canarias: 2:00 a.m. del domingo 15 de marzo

Portugal (Lisboa): 2:00 a.m. del domingo 15 de marzo

Japón (Tokio): 10:00 a.m. del domingo 15 de marzo

Corea del Sur (Seúl): 10:00 a.m. del domingo 15 de marzo

China (Pekín): 9:00 a.m. del domingo 15 de marzo

Qué canal transmite Venezuela vs. Japón EN VIVO por TV y Streaming

Las guías oficiales del torneo confirman que todos los juegos del CMB 2026 se reparten entre FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes en Estados Unidos, con streaming en Fubo, Tubi y la app de FOX Sports. Para este duelo:

Región / País Canales de TV principales Plataformas de streaming principales Estados Unidos FOX, FS1, FS2, FOX Deportes Fubo, Tubi, app FOX Sports Venezuela vs Japón en EE. UU. FOX (señal principal para el partido), FOX Deportes (narración en español en muchos mercados) Fubo, Tubi, app FOX Sports Canadá Sportsnet (inglés), TVA Sports (francés) Apps propias de Sportsnet y TVA, plataformas de cable/satélite Japón Netflix Japón App de Netflix Japón Latinoamérica ESPN, señales deportivas locales según país Star+/Disney+ (según mercado), apps de operadores locales

Estados Unidos: FOX como señal principal para Venezuela vs. Japón; FOX Deportes ofrece narración en español en muchos mercados.

Canadá: Sportsnet (inglés) y TVA Sports (francés), según acuerdos de derechos para el torneo.​

Japón: transmisión vía Netflix Japón, de acuerdo con el esquema de derechos anunciado para esta edición.​

Latinoamérica: ESPN y Star+/Disney+ como ejes principales, más señales deportivas locales según el país.​