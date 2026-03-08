Venezuela se enfrenta a Nicaragua con gran éxito tras derrota de 8 carreras en su última salida este lunes 9 de marzo por el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el imponente IoanDepot Park de Miami, Florida, en un duelo que promete darle continuidad al sueño mundialista de la Vinotinto. El playball está programado para las 20:00 horas de Caracas, mientras que en Estados Unidos la acción comenzará a las 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT, para que ningún fanático se quede sin vibrar con la segunda presentación del combinado venezolano. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el juego? Aquí te contamos todas las señales de televisión abierta y plataformas de streaming donde podrás seguir cada lanzamiento.

En Venezuela, la pasión por el béisbol se vivirá con intensidad gracias a múltiples opciones tanto en señal abierta como por suscripción. Venevisión, TVES, Televen e IVC pondrán sus pantallas al servicio de los fanáticos, haciendo del juego un tema obligado en hogares, oficinas y locales de todo el país. A esta oferta se suman ByM Sports y la plataforma Béisbol Play, que ofrecerán el encuentro vía cable y streaming, ideales para quienes disfrutan el béisbol desde servicios digitales o televisores conectados y no quieren perderse ni un solo inning.

En Estados Unidos, el choque entre Venezuela e Israel formará parte del paquete oficial de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con una cobertura diseñada para llegar tanto al público latino como al aficionado tradicional. Las distintas señales de FOX Sports, incluyendo FOX Deportes, FOX One, FS1 y la app de FOX Sports, junto con las opciones de streaming en vivo como Fubo, se encargarán de llevar la acción a televisores, móviles y computadoras, permitiendo que la comunidad hispana y los seguidores del torneo disfruten de este partido clave desde cualquier rincón del país.

Para el resto de Latinoamérica, el duelo entre Venezuela e Israel se podrá seguir por ESPN en televisión por cable y mediante Disney Plus en streaming, garantizando una cobertura regional amplia, estable y de fácil acceso. Así, desde Caracas hasta cualquier ciudad latinoamericana, los aficionados tendrán múltiples alternativas para acompañar a la Vinotinto en su camino por el Grupo D y disfrutar de un partido que promete emociones de principio a fin ante la siempre impredecible novena nicaragüense.

¿Qué canal transmite el Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Venezuela Béisbol Play, TVES, Venevisión, Televen, IVC, ByM Sports, ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos FOX Sports, FOX ONE, FOX Deportes, FOX Sports App, FS1, Tubi y fuboTV Resto de Latinoamérica ESPN y Disney Plus Premium

Horarios del Venezuela vs. Nicaragua

17:00 horas en México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua

18:00 horas en Estados Unidos (ET), Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba

19:00 horas en Venezuela, Puerto Rico, Bolivia y Rep. Dominicana

20:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil