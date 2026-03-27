¡‘La Vinotinto’ regresa a la acción este viernes 27 de marzo y la comunidad venezolana en el mundo entero ya se prepara para vibrar con este emocionante duelo amistoso internacional ante Trinidad y Tobago! Este choque, enmarcado en la FIFA Series rumbo al Mundial 2026, promete ser de alta intensidad no solo por el invicto histórico de Venezuela en sus últimos cinco enfrentamientos, sino también por el picante trasfondo geopolítico que rodea el encuentro. Si buscas a qué hora juega y qué canal transmite Venezuela vs. Trinidad y Tobago, te adelantamos que las estadísticas apuntan a un duelo cerrado y táctico, ideal para quienes disfrutan de defensas sólidas y marcadores ajustados de menos de 2.5 goles. No te pierdas la transmisión oficial a través de plataformas online y canales deportivos locales, donde podrás seguir en vivo cada jugada de la selección llanera para mantener un buen ritmo de juego en el debut de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Trinidad y Tobago por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido amistoso internacional Venezuela vs. Trinidad y Tobago que se jugará este viernes 27 de marzo de 2026 desde el Estadio Pakhtakor Markaziy en Taskent, Uzbekistán:

6:00 a.m. - Hora del Este (ET)

5:00 a.m. - Hora del Centro (CT)

4:00 a.m. - Hora de la Montaña (MT)

3:00 a.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Venezuela vs. Trinidad y Tobago por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento Venezuela vs. Trinidad y Tobago está programado para comenzar a partir de las 4:00 am (Tiempo del Centro) / 6:00 pm hora de Caracas. Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional:

Argentina - 7:00 am

Brasil - 7:00 am

Chile - 7:00 am

Paraguay - 7:00 am

Uruguay - 7:00 am

República Dominicana - 6:00 am

Bolivia - 6:00 am

Puerto Rico - 6:00 am

Venezuela - 6:00 am

Colombia - 5:00 am

Ecuador - 5:00 am

Perú - 5:00 am

México - 4:00 am

Costa Rica - 4:00 am

¿Qué canal transmite Venezuela vs. Trinidad y Tobago por TV y streaming desde USA?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Venezuela y Trinidad y Tobago podrá verse en Estados Unidos por DAZN USA y FIFA+.

¿Cómo ver el partido en Venezuela vs. Trinidad y Tobago por TV y streaming desde Venezuela?

El partido Venezuela vs. Trinidad y Tobago será transmitido en México única y exclusivamente por señal abierta a través de Televen.

¿Dónde ver el partido en Venezuela vs. Trinidad y Tobago por TV y streaming en el resto del mundo?

El partido Venezuela vs. Trinidad y Tobago será transmitido en Hispanoamérica por los siguientes canales / streaming:

PAÍS CANAL / STREAMING Argentina FIFA+ Brasil DAZN Brasil Colombia FIFA+ Costa Rica FIFA+ Cuba FIFA+ República Dominicana FIFA+ Ecuador FIFA+ El Salvador FIFA+ Guatemala FIFA+ Honduras FIFA+ Nicaragua FIFA+ Panamá FIFA+ Paraguay FIFA+ Perú FIFA+ Puerto Rico FIFA+ España FIFA+ Uruguay FIFA+ Venezuela FIFA+