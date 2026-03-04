Venezuela afronta ante los Washington Nationals su segundo juego de preparación de esta gira previa al Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de medirse a los Houston Astros en su primer amistoso. El compromiso será este miércoles 4 de marzo a partir de las 6:05 p.m. ET / 7:05 p.m. (Caracas) en el West Palm Beach, Florida, Estados Unidos . Es un duelo ideal para medir al equipo de Omar López contra un roster de Grandes Ligas y ajustar detalles antes del debut oficial en el Grupo D frente a Países Bajos en Miami.

El contexto no es menor: la Vinotinto llega catalogada como una de las selecciones más peligrosas del torneo, con un lineup repleto de estrellas de MLB y expectativas altas entre los fanáticos venezolanos, tanto dentro del país como en la diáspora. En este escenario, el juego ante Nationals funciona como termómetro real del nivel competitivo del equipo y de la profundidad de su pitcheo.

Dónde ver Venezuela vs Nationals en TV y streaming

La clave para la afición venezolana es contar con señales legales, estables y en español para seguir al equipo. La información del propio artículo y de las guías de transmisión del Clásico Mundial permite reunir el siguiente panorama:

Plataforma / Canal Tipo País o región principal Cómo transmite el partido Hora local del partido* IVC TV de suscripción Venezuela Señal de TV paga que emite el amistoso como parte de la preparación de Venezuela al Clásico Mundial.

si​ 7:05 p.m. (Venezuela) MLB.TV Streaming oficial Global (incluye Venezuela) Plataforma oficial de MLB; transmite el juego como

juego de exhibición WBC

desde CACTI Park of the Palm Beaches. 6:05 p.m. ET / 7:05 p.m. Venezuela Space City Home Network TV regional Estados Unidos (zona Astros/Nats) Canal regional listado para el amistoso Venezuela vs Nationals en el calendario de exhibición. 6:05 p.m. ET (Miami, Nueva York, DC) ESPN+ Streaming OTT Estados Unidos Evento etiquetado como “Venezuela vs. Washington Nationals (3/4/26)” disponible para suscriptores. ​ 6:05 p.m. ET Nationals.TV (MLB App) Streaming oficial Estados Unidos Señal digital de los Nationals dentro de la app de MLB; juego incluido en la oferta de Spring Training 2026. 6:05 p.m. ET

Opciones para Venezuela

IVC Network (TV de suscripción): el artículo especifica que en Venezuela se podrá ver el Venezuela vs Nationals por IVC, canal que forma parte de la oferta deportiva de varias cableoperadoras del país.

MLB.TV (plataforma oficial de MLB): tanto para Venezuela como para el resto de América, el duelo aparece como juego de exhibición del Clásico y puede verse con suscripción activa en MLB.TV.

Disney+ / ESPN App: para el Clásico Mundial 2026 en América Latina, se indica que Disney+ será la plataforma de streaming principal, complementada por la app de ESPN, lo cual hace muy probable que los juegos de preparación de las selecciones, incluido Venezuela vs Nationals, estén integrados en su oferta.

Apps de canales venezolanos: se menciona que aplicaciones oficiales de canales con derechos, como Venevisión o Televen, son alternativas para el torneo y parte de la preparación, siempre dentro de sus apps móviles.

Opciones en Estados Unidos

Space City Home Network (TV regional): la nota detalla que, en Estados Unidos, el juego podrá verse en Space City Home Network, señal regional vinculada a la cobertura de pretemporada en Florida.

ESPN+: figura una transmisión en vivo del juego Venezuela vs Washington Nationals en la plataforma de ESPN+ para el mercado estadounidense, lo que abre una ventana extra para venezolanos residentes en EE. UU. con esa suscripción.

Nationals.TV / MLB App: el sitio oficial de los Nationals confirma que el juego del 4 de marzo vs Venezuela será uno de los encuentros de Spring Training disponibles para ver gratis en la app de MLB dentro del paquete Nationals.TV, sin apagones locales.

En resumen, para un aficionado en Venezuela, la ruta más directa y legal pasa por IVC en TV de paga y MLB.TV o Disney+/ESPN App en streaming, mientras que para quienes viven en Estados Unidos destacan Space City Home Network, ESPN+ y Nationals.TV.

Cómo llega Venezuela: figura, lesiones y lo que se juega

Venezuela llega a este amistoso habiendo enfrentado ya a los Houston Astros, lo que significa un breve pero intenso calendario de fogueo contra rosters de MLB. El equipo está bajo la conducción de Omar López y presenta un lineup descrito por varios analistas como uno de los más talentosos del torneo, con nombres como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Luis Arráez, Gleyber Torres, Eugenio Suárez y William Contreras, entre otros.

Una noticia clave es la confirmación de Ranger Suárez como abridor para el debut del Clásico ante Países Bajos, luego de una campaña sobresaliente en 2025 con los Philadelphia Phillies, en la que sumó 12 victorias, 151 ponches y efectividad de 3.20 en 157.1 innings, con WHIP de 1.22. Aunque no está definido que lance entradas largas ante Nationals, su rol como as da estabilidad a la rotación y eleva el techo competitivo de la selección.

No todo son buenas noticias: lesiones como las de Pablo López (cirugía Tommy John) y Oddanier Mosqueda reducen las opciones de pitcheo y obligan al cuerpo técnico a administrar mejor cada brazo disponible. En ese contexto, el amistoso ante Nationals se vuelve una oportunidad estratégica para probar relevistas, evaluar quién puede cubrir entradas clave y detectar a tiempo cualquier debilidad del bullpen.

Fecha, hora y estadio del Venezuela vs Washington Nationals

Según el calendario oficial de juegos de exhibición del Clásico Mundial, el duelo Washington Nationals vs Venezuela se disputa el miércoles 4 de marzo, en el CACTI Park of the Palm Beaches, en West Palm Beach, Florida.

Ciudad: West Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 4 de marzo.

Hora oficial: 6:05 p.m. ET (hora del Este de Estados Unidos), 7:05 p.m. (hora de Caracas).

Jugar en CACTI Park of the Palm Beaches coloca a Venezuela en un entorno típicamente utilizado por organizaciones de MLB para Spring Training, con instalaciones de alto nivel y un ambiente competitivo que se parece bastante al del torneo oficial.