Villarreal vs. Juventus se enfrentan este miércoles 1 de octubre de 2025 por la segunda jornada de la Champions League 2025 en el Estadio de la Cerámica. El Submarino Amarillo buscará su primera victoria en el torneo tras caer en el debut ante Tottenham, mientras que la Vecchia Signora llega con la misión de ganar luego de su agónico empate frente al Borussia Dortmund. Será un partido clave para ambos equipos, en un grupo que promete estar muy parejo y con mucha emoción desde el arranque.

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Juventus hoy por Champions League 2025?

México (CDMX): 13:00 horas

13:00 horas España: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (ET): 15:00 horas

¿Qué canal transmite Villarreal vs. Juventus EN VIVO?

México: HBO Max

HBO Max España: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Estados Unidos: Paramount+ (con prueba gratuita disponible)

Alineaciones probables del Villarreal vs. Juventus

Villarreal (4-4-2): Luiz Júnior; S. Mouriño, R. Marín, R. Veiga, S. Cardona; T. Buchanan, P. Gueye, S. Comesaña, A. Moleiro; G. Mikautadze, T. Oluwaseyi. Entrenador: Marcelino García Toral.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Kelly; J. Mario, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. Entrenador: Igor Tudor.

Villarreal vs. Juventus: lesionados y sancionados

Villarreal: Juan Foyth, Pau Cabanes, Willy Kambwala, Logan Costa (lesionados). Ayoze Pérez, Gerard Moreno (duda).

Juventus: Fabio Miretti, Arkadiusz Milik (lesionados). Khéphren Thuram, Bremer, Francisco Conceiçao (duda).