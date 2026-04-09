Los Golden State Warriors (36-42) reciben a Los Angeles Lakers (50-28) en el Chase Center de San Francisco, California, el jueves 9 de abril de 2026. Este es un enfrentamiento crucial de la División Pacífico y el cuarto juego entre estos equipos esta temporada. El partido es importante para los fanáticos hispanos en los Estados Unidos y México, ya que se acerca el final de la temporada regular de la NBA.

El partido comenzará a las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT en Estados Unidos. Los fanáticos en México podrán sintonizar el juego a partir de las 8:00 p.m. (Tiempo del Centro). La transmisión oficial en los Estados Unidos, México y Latinoamérica será por streaming vía Prime Video.

Los fanáticos pueden ver el partido en el NBA League Pass, disponible en todos los dispositivos móviles y televisores inteligentes. Este enfrentamiento entre el quinteto liderado por Stephen Curry y las estrellas de los Lakers con LeBron James a la cabeza será uno de los eventos deportivos más vistos de la jornada.

¿A qué hora juega Warriors vs. Lakers por NBA 2026 en México?

Mira desde México la transmisión del partido Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers a partir de las 20:00 Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias del juego de la NBA 2026.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver Warriors vs. Lakers por NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el juego entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers a partir de las 22:00 CT (hora local en San Francisco) . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

Horarios del juego Warriors vs. Lakers Ciudades en Estados Unidos 10:00 pm ET (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 pm CT (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 8:00 pm MT (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 pm PT (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal televisa Warriors vs. Lakers EN VIVO por NBA 2026 en México?

Si vives en México y quieres ver el juego Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers, las opciones que estarán disponibles serán a través de Prime Video o NBA League Pass , ambos en streaming online. Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el de tu preferencia y ver la NBA 2026.

¿Por qué canal transmiten Warriors vs. Lakers EN VIVO por NBA 2026?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers a través de la señal de NBA League Pass y Prime Video , siendo estas dos las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el enfrentamiento de la temporada 2026 de la NBA.

Cómo y dónde ver Warriors vs. Lakers por NBA 2026

Fecha: Jueves, 09 de mayo de 2025

Jueves, 09 de mayo de 2025 Lugar: Chase Center en San Francisco, California

Chase Center en San Francisco, California Hora: 10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX

10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX Canal TV: --

-- Streaming: NBA League Pass y Prime Video

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la NBA en Prime Video

¿Qué días se transmiten los partidos de la NBA en Prime Video?

Prime Video es el nuevo hogar del baloncesto de la NBA en EE. UU., donde se retransmitirán 66 partidos de la temporada regular. Las noches oficiales de baloncesto en Prime serán los viernes. A partir de enero, también habrá partidos los jueves y sábados. Además, la plataforma tendrá derechos exclusivos para eventos clave como el torneo SoFi NBA Play-In (14-17 de abril) y las rondas eliminatorias de la Emirates NBA Cup en Las Vegas.

¿Cómo ver la NBA Cup y los Global Games en vivo?

Prime Video transmitirá 10 partidos de la fase de grupos de la Copa, incluidas las semifinales (13 de diciembre) y la gran final (16 de diciembre). Para la audiencia internacional, Prime llevará la NBA a Europa con los Global Games: el 15 de enero en Berlín y el 18 de enero en Londres.

¿Qué funciones especiales ofrece Prime Video a los aficionados?

La experiencia de streaming se renueva con herramientas interactivas diseñadas para el espectador moderno:

Multi-View: Ve hasta 4 partidos simultáneamente (requiere suscripción a NBA League Pass).

Resumen rápido: Si llegas tarde, Prime genera un clip de 2 minutos con lo mejor del partido antes de que te unas a la transmisión en vivo.

Estadísticas en tiempo real: Datos de los jugadores integrados directamente en la pantalla.

¿Quiénes son los comentaristas y analistas confirmados?

El equipo de retransmisión incluye leyendas y voces icónicas como Ian Eagle y Kevin Harlan. En el análisis, disfrutarás de la experiencia de figuras como Steve Nash, Dwyane Wade, Dirk Nowitzki y Pau Gasol, que ofrecen una cobertura en profundidad desde el estudio y sobre el terreno con reporteros como Cassidy Hubbarth.