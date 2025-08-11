MADRID (ESPAÑA), 11/08/2025.- Lista de canales de TV y horarios de diferentes países en el mundo para ver el partido entre WSG Tirol y Real Madrid este martes 12 de agosto por amistoso internacional con miras a LaLiga 2025-26 desde Austria. Foto de Josep LAGO para AFP
La Casa Blanca realiza su primer y único ensayo previo al debut en LaLiga 2025-26. Tras disputar el Mundial de Clubes de la FIFA, el Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicis Jr. y Franco Mastantuono regresa a la acción para sostendrá un duelo amistoso ante su similar de WSG Tirol este martes 12 de agosto en el estadio Trivol Stadion Tirol de la ciudad de Innsbruck, Austria. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los merengues? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Xabi Alonso, según el país donde te encuentres.

En España, el juego del Real Madrid contra el WSG Tirol empieza a las 19:00 del horario peninsular (18:00 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el canal de YouTube de Real Madrid TV y la señal streaming de RM TV. También se verá por televisión abierta en La 1 de TVE y por teléfonos móviles online en RTVE Play.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo de Real Madrid-WSG Tiro gratis en RM TV y Real Madrid TV en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Real Madrid TV (RM TV) también llevará las imágenes del partido Tirol vs. Real Madrid para el público de los Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Alemania, Austria, Italia, Francia, Países Bajos, India, Nigeria y Canadá.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Tirol vs. Real Madrid? Lista de países del mundo

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España19:00Real Madrid, RM TV, TVE La 1 HD y RTVE Play
Estados Unidos1 pm ET / 10 am PTReal Madrid y RM TV
México11:00Real Madrid y RM TV
El Salvador11:00Real Madrid y RM TV
Costa Rica11:00Real Madrid y RM TV
Nicaragua11:00Real Madrid y RM TV
Guatemala11:00Real Madrid y RM TV
Honduras11:00Real Madrid y RM TV
Panamá12:00Real Madrid y RM TV
Perú12:00Real Madrid y RM TV
Ecuador12:00Real Madrid y RM TV
Colombia12:00Real Madrid y RM TV
Canadá13:00Real Madrid y RM TV
Puerto Rico13:00Real Madrid y RM TV
Bolivia13:00Real Madrid y RM TV
Rep. Dominicana13:00Real Madrid y RM TV
Venezuela13:00Real Madrid y RM TV
Chile13:00Real Madrid y RM TV
Argentina14:00Real Madrid y RM TV
Paraguay14:00Real Madrid y RM TV
Brasil14:00Real Madrid y RM TV
Uruguay14:00Real Madrid y RM TV
Reino Unido18:00Real Madrid y RM TV
Irlanda18:00Real Madrid y RM TV
Alemania19:00Real Madrid y RM TV
Suiza19:00Real Madrid y RM TV
Austria19:00Real Madrid y RM TV
Italia19:00Real Madrid y RM TV
Francia19:00Real Madrid y RM TV
Países Bajos19:00Real Madrid y RM TV
