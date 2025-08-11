La Casa Blanca realiza su primer y único ensayo previo al debut en LaLiga 2025-26. Tras disputar el Mundial de Clubes de la FIFA, el Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicis Jr. y Franco Mastantuono regresa a la acción para sostendrá un duelo amistoso ante su similar de WSG Tirol este martes 12 de agosto en el estadio Trivol Stadion Tirol de la ciudad de Innsbruck, Austria . ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los merengues? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Xabi Alonso, según el país donde te encuentres.

En España, el juego del Real Madrid contra el WSG Tirol empieza a las 19:00 del horario peninsular (18:00 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el canal de YouTube de Real Madrid TV y la señal streaming de RM TV. También se verá por televisión abierta en La 1 de TVE y por teléfonos móviles online en RTVE Play.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo de Real Madrid-WSG Tiro gratis en RM TV y Real Madrid TV en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Real Madrid TV (RM TV) también llevará las imágenes del partido Tirol vs. Real Madrid para el público de los Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Alemania, Austria, Italia, Francia, Países Bajos, India, Nigeria y Canadá.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Tirol vs. Real Madrid? Lista de países del mundo

El Barcelona se cita en el Estadio Johan Cruyff para enfrentarse al Calcio Como 1907 por el amistoso internacional del Trofeo Joan Gamper 2025. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el último juego de la pretemporada.

Países Horario Canales TV / Streaming España 19:00 Real Madrid, RM TV, TVE La 1 HD y RTVE Play Estados Unidos 1 pm ET / 10 am PT Real Madrid y RM TV México 11:00 Real Madrid y RM TV El Salvador 11:00 Real Madrid y RM TV Costa Rica 11:00 Real Madrid y RM TV Nicaragua 11:00 Real Madrid y RM TV Guatemala 11:00 Real Madrid y RM TV Honduras 11:00 Real Madrid y RM TV Panamá 12:00 Real Madrid y RM TV Perú 12:00 Real Madrid y RM TV Ecuador 12:00 Real Madrid y RM TV Colombia 12:00 Real Madrid y RM TV Canadá 13:00 Real Madrid y RM TV Puerto Rico 13:00 Real Madrid y RM TV Bolivia 13:00 Real Madrid y RM TV Rep. Dominicana 13:00 Real Madrid y RM TV Venezuela 13:00 Real Madrid y RM TV Chile 13:00 Real Madrid y RM TV Argentina 14:00 Real Madrid y RM TV Paraguay 14:00 Real Madrid y RM TV Brasil 14:00 Real Madrid y RM TV Uruguay 14:00 Real Madrid y RM TV Reino Unido 18:00 Real Madrid y RM TV Irlanda 18:00 Real Madrid y RM TV Alemania 19:00 Real Madrid y RM TV Suiza 19:00 Real Madrid y RM TV Austria 19:00 Real Madrid y RM TV Italia 19:00 Real Madrid y RM TV Francia 19:00 Real Madrid y RM TV Países Bajos 19:00 Real Madrid y RM TV