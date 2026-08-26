Xelajú MC se medirá contra Firpo este miércoles 26 de agosto por una nueva jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala. Un emocionante compromiso que reunirá a dos equipos que están obligados a ganar para continuar soñando con el certamen.
Xejalú MC llega a la contienda como líder del grupo A con seis puntos gracias a su diferencia de goles. Por ello, necesitan la victoria para continuar en lo más alto de la tabla. En tres compromisos que disputó en el certamen continental, anotaron seis goles y recibieron dos. Cifras que reflejan el buen trabajo defensivo que realizan.
Por su parte, Firpo se encuentra en la cuarta casilla con tres puntos. Saben que solo les sirve ganar para continuar disputando el pase a la siguiente ronda; otro resultado los dejaría prácticamente eliminados del torneo.
¿A qué hora juega Xelajú MC vs. Firpo por la Copa Centroamericana 2026?
Revisa los horarios del partido entre Xelajú contra Firpo por el Grupo A de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.
- Estados Unidos (ET): 9:30 p.m.
- Estados Unidos (CT): 8:30 p.m.
- Estados Unidos (MT): 7:30 p.m.
- Estados Unidos (PT): 6:30 p.m.
- México (CDMX): 8:30 pm
- Puerto Rico: 9:30 p.m.
- Panamá: 9:30 p.m.
- Costa Rica: 8:30 p.m.
- República Dominicana: 8:30 p.m.
- El Salvador: 8:30 pm
- Guatemala: 8:30 pm
- Honduras: 8:30 pm
- Nicaragua: 8:30 pm
- Argentina: 11:30 p.m.
- Brasil (Brasilia): 11:30 p.m.
- Uruguay: 11:30 p.m.
- Paraguay: 11:30 p.m.
- Chile (Santiago): 10:30 p.m.
- Bolivia: 10:30 p.m.
- Venezuela: 10:30 p.m.
- Ecuador: 9:30 p.m.
- Perú: 9:30 p.m.
- Colombia: 9:30 p.m.
¿Dónde ver Xelajú MC vs. Firpo por la Copa Centroamericana 2026?
Revisa los canales de transmisión del partido entre Xelajú MC contra Firpo por la Copa Centroamericana 2026 que se realizará hoy miércoles 26 de agosto.
- Argentina: Disney+ Premium
- Bolivia: Disney+ Premium
- Brasil: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Costa Rica: Disney+ Premium
- Cuba: Disney+ Premium
- Dominica: Disney+ Premium
- República Dominicana: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- El Salvador: ESPN y Disney+ Premium
- Guatemala: Disney+ Premium
- Haití: Disney+ Premium
- Honduras: Disney+ Premium
- Jamaica: Disney+ Premium
- Nicaragua: Disney+ Premium
- Panamá: Disney+ Premium
- Paraguay: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Puerto Rico: Disney+ Premium
- Trinidad y Tobago: Disney+ Premium
- Uruguay: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+
- Venezuela: Disney+ Premium