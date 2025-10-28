Xelajú Mario Camposeco y Real Club Deportivo España protagonizan este miércoles 29 de octubre un partido de pronóstico reservado después de dejar abierta la llave de semifinales de la Copa Centroamericana 2025 tras igualar 1-1 en la ida disputada en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, Honduras. Esta vez, “Xela” partirá con ventaja ya que el encuentro de vuelta se jugará en su casa, en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala desde las 20:00 horas tanto en Ciudad de Guatemala como en Tegucigalpa (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT). En este artículo encontrarás los horarios exactos y los canales de transmisión para seguir el partido en tu Smart TV, tableta, computadora o celular, según el país en que te encuentres.
En Guatemala y Honduras, el partido será transmitido en vivo por Disney+ Premium, plataforma de streaming que también llevará la señal al resto de Latinoamérica.
En México estará disponible a través de Tubi TV, mientras que en Canadá se podrá seguir por fuboTV y OneSoccer.
Por otro lado, en los Estados Unidos se verá GRATIS en streaming por Concacaf Go en YouTube.
Para quienes se encuentren en España, Italia, Francia, Alemania o el resto de Europa, será necesario contar con una VPN legal para acceder a la señal de ESPN.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Xelajú MC vs. Real España por Copa Centroamericana 2025?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|Guatemala
|20:00
|Disney Plus Premium
|Honduras
|20:00
|Disney Plus Premium
|Estados Unidos
|10 pm ET / 7 pm PT
|Concacaf Go (YouTube)
|México
|20:00
|Tubi TV
|Costa Rica
|20:00
|Disney Plus Premium
|Nicaragua
|20:00
|Disney Plus Premium
|El Salvador
|20:00
|Disney Plus Premium
|Panamá
|21:00
|Disney Plus Premium
|República Dominicana
|22:00
|Disney Plus Premium
|Puerto Rico
|22:00
|Disney Plus Premium