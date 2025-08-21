Las Chivas de Guadalajara visitan a los Xolos del Tijuana este viernes 22 de agosto por la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California (México). El cuadro rojiblanco atraviesa un mal presente luego de perder (1-2) como local frente a los Bravos de Juárez FC el último sábado. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del Rebaño Sagrado y los Xolos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

El Rebaño Sagrado apenas suma tres puntos en cuatro juegos disputados, mientras que los Xolos acumular ocho unidades en cinco partidos de lo que va del Apertura 2025 donde se destaca el triunfo sobre el Pachuca, actual líder del torneo.

Con arbitraje de Katia Itzel García, el duelo entre Chivas de Guadalajara y los Xolos de Tijuana se jugará a partir de las 21:00 horas del Tiempo de Centro (11 pm ET / 8 pm PT) con transmisión oficial en vivo y en directo de Caliente TV, Tubi TV, Amazon Prime Video y Canal FOX.

En Estados Unidos y Puerto Rico, se verá el Tijuana vs. Guadalajara por ViX Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Xolos de Tijuana vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 21:00 Caliente TV, Tubi TV, Amazon Prime Video y Canal FOX Estados Unidos 11 pm ET / 8 pm PT ViX Premium Costa Rica 21:00 Tubi TV El Salvador 21:00 Tubi TV Guatemala 21:00 Tubi TV Panamá 22:00 Tubi TV Ecuador 22:00 Tubi TV Puerto Rico 23:00 ViX Premium