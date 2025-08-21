TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (MÉXICO), 22/08/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Xolos de Tijuana vs. Chivas de Guadalajara este viernes 22 de agosto por la fecha 6 del Apertura de la Liga MX 2025 desde el Estadio Caliente de Tijuana. Foto de Noé Yactayo para Mag
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (MÉXICO), 22/08/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Xolos de Tijuana vs. Chivas de Guadalajara este viernes 22 de agosto por la fecha 6 del Apertura de la Liga MX 2025 desde el Estadio Caliente de Tijuana. Foto de Noé Yactayo para Mag
Las Chivas de Guadalajara visitan a los Xolos del Tijuana este viernes 22 de agosto por la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California (México). El cuadro rojiblanco atraviesa un mal presente luego de perder (1-2) como local frente a los Bravos de Juárez FC el último sábado. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego del Rebaño Sagrado y los Xolos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

El Rebaño Sagrado apenas suma tres puntos en cuatro juegos disputados, mientras que los Xolos acumular ocho unidades en cinco partidos de lo que va del Apertura 2025 donde se destaca el triunfo sobre el Pachuca, actual líder del torneo.

Con arbitraje de Katia Itzel García, el duelo entre Chivas de Guadalajara y los Xolos de Tijuana se jugará a partir de las 21:00 horas del Tiempo de Centro (11 pm ET / 8 pm PT) con transmisión oficial en vivo y en directo de Caliente TV, Tubi TV, Amazon Prime Video y Canal FOX.

En Estados Unidos y Puerto Rico, se verá el Tijuana vs. Guadalajara por ViX Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Xolos de Tijuana vs. Chivas de Guadalajara por Liga MX 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México21:00Caliente TV, Tubi TV, Amazon Prime Video y Canal FOX
Estados Unidos11 pm ET / 8 pm PTViX Premium
Costa Rica21:00Tubi TV
El Salvador21:00Tubi TV
Guatemala21:00Tubi TV
Panamá22:00Tubi TV
Ecuador22:00Tubi TV
Puerto Rico23:00ViX Premium
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

