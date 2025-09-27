El Cruz Azul, actual líder del Apertura 2025, se prepara para un emotivo y desafiante encuentro en la Jornada 11, donde visitará a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. A pesar de que su racha histórica de siete victorias consecutivas se cortó con un empate 2-2 ante Querétaro, La Máquina de Nicolás Larcamón mantiene el invicto y lidera la tabla con 24 puntos. Este partido promete ser un choque táctico intenso, ya que Xolos, bajo la dirección del ex-jugador de Cruz Azul, Sebastián Abreu, se ha consolidado como el sexto mejor equipo del torneo y se mantiene invicto en casa. No obstante, la jornada estará marcada por un evento muy especial: el retiro de José de Jesús Corona. El histórico capitán y referente de La Máquina, quien defendió la portería cementera por casi 15 años, dirá adiós al fútbol profesional en el Estadio Caliente, precisamente ante el club que lo vio consagrarse como leyenda. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Cruz Azul, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, visitará a Tijuana el domingo 28 de septiembre de 2025 a las 21:05 horas en el Estadio Caliente. | Crédito: Club de Fútbol Cruz Azul / Facebook

En México, el encuentro entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul Nacional inicia a las 21:05 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por Caliente TV.

Asimismo, las imágenes del duelo también estarán disponibles en TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi), FOX y los servicios streaming de ViX Premium, Tubi y Amazon Prime Video.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el partido entre Club Tijuana y Club de Fútbol Cruz Azul se dará a partir de las 11:05 pm ET (8:05 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, ViX y Amazon Prime Video.

Xolos de Tijuana recibirá a Cruz Azul el domingo 28 de septiembre de 2025 a las 21:05 horas en el Estadio Caliente. | Crédito: Xolos / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul por la Liga MX 2025?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING México 9:05 pm Tubi, Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX Estados Unidos 11:05 pm ET / 8:05 pm PT TUDN.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX y TUDN USA Ecuador 10:05 pm Tubi El Salvador 9:05 pm Tubi Costa Rica 9:05 pm Tubi Guatemala 9:05 pm Tubi Panamá 10:05 pm Tubi Puerto Rico 11:05 pm ViX